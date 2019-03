Ibrahimovic: "No hay favorito para el PSG-Chelsea de Champions"

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del París Saint Germain, consideró hoy que no "hay favoritos" en la eliminatoria que enfrentará a su equipo con el Chelsea en la Liga de Campeones el próximo febrero, a pesar del mal momento que vive el club inglés y tras la reciente destitución de su ya extécnico José Mourinho. En una conferencia telefónica con la prensa en Catar, el jugador sueco destacó que "no será un partido fácil, aunque el Chelsea esté teniendo algunos problemas en su liga, es un equipo con grandes jugadores muy experimentados en la Champions League".

Con respecto a la próxima Eurocopa que se disputará el año que viene en Francia, el delantero de Malmö declaró que, en el que puede ser su último gran torneo internacional, Suecia puede sorprender a los favoritos, poniéndoselo difícil a Italia, Bélgica e Irlanda, encuadradas en el grupo E con el conjunto de Erik Hamster. "Estamos muy contentos por habernos clasificado, nos costó pero logramos nuestro objetivo. A nivel personal también estoy encantado de jugar este torneo internacional. Cualquier grupo que nos hubiera tocado en la Eurocopa hubiera sido difícil. Intentaremos ponérselo duro a nuestros tres oponentes", añadió.

El contrato que liga a Zlatan con el club parisino caducará al final de temporada, tras cuatro años siendo uno de los mejores equipos de la liga francesa y volver a estar entre los grandes de Europa. El jugador será libre en junio y de momento no tiene un destino en mente. "Nunca me he encontrado en esta situación porque siempre me he cambiado de club a mitad de temporada, pero ahora estoy centrado en dar lo mejor para el PSG por lo que resta de esta", afirmó el jugador.

En los planes del sueco no está de momento ser entrenador de ningún equipo y tampoco sabe si jugará la clasificación con Suecia para el Mundial de Rusia de 2018. El 30 de diciembre, el PSG, propiedad de la Qatar Investment Authority y cuyo director ejecutivo es el catarí Naser Al Jelafi, se enfrentará con el Inter de Milán en un amistoso en Doha. "He estado en Catar un par de veces y me gusta. Admiro la hospitalidad del país y estoy seguro de que no será diferente esta vez de las otras que hemos estado allí. Esperamos que los aficionados del PSG en Catar disfruten el partido", dijo el '10' sueco.

Asimismo, el jugador se refirió al mundial de 2022, que se jugará en Catar del 21 noviembre al 18 de diciembre, por primera vez en Oriente Medio. "No sé si voy a estar involucrado profesionalmente en el torneo porque no sé qué me deparará el futuro, pero voy a estar en Catar en 2022 para ver la Copa del Mundo. Quiero disfrutar de los partidos. El mundial de 2022 será un cambio increíble y no me lo voy a perder", concluyó el delantero del PSG.