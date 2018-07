Hazard y Willian, en la foto de la tercera equipación del Chelsea

El Chelsea desveló su tercera equipación, de color amarillo, con la imagen del belga Eden Hazard, el francés N'Golo Kanté y el brasileño Willian. Los tres futbolistas están entre las rumoreadas posibles ventas del Chelsea en este mercado veraniego.

Hazard, de 27 años, suena como uno de los posibles fichajes del Real Madrid, con el objetivo de sustituir a Cristiano Ronaldo y traer una nueva estrella al club de Chamartín. El belga lleva seis temporadas en Stamford Bridge y tras conseguir el tercer puesto en el Mundial de Rusia, declaró que "puede que sea hora ya de cambiar".

Además, su nuevo técnico, el italiano Maurizio Sarri, explicó en la rueda de prensa de su presentación que quiere "mejorar" al belga y que su intención, como la de todo entrenador, "es que se queden los mejores".

Eso incluiría retener también al dos veces ganador de la Premier League y reciente campeón del mundo Kanté, al que se ha relacionado con el Barcelona, en un posible intercambio con el portugués André Gomes.

Willian, quien, peleado la temporada pasada con Antonio Conte, fue relegado al rol de suplente en el club 'Blue', también ha sonado para el Barcelona en las últimas semanas. La nueva tercera equipación del Chelsea es completamente amarilla, un color que el conjunto de The Bridge no utiliza desde la campaña 2014/2015 y que esta pretemporada estrenará contra el Inter de Milán.

