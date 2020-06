Guardiola confirma que ha votado en el referéndum: "Dicen que es ilegal, pero no lo es"

Pep Guardiola confirmó que votó por correo en el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre (1-O) e insistió en la importancia de que a la gente "se le permita votar". "Es un día para la democracia. La gente dice que es ilegal, pero no lo es. Hay que preguntarle a la gente lo que quiere hacer. Como he dicho muchas veces: no queremos independencia, queremos que se nos permita votar", expresó Guardiola en Londres, después de la victoria de su equipo, el Manchester City, en el campo del Chelsea.

Preguntado sobre si se desplazará el domingo a Cataluña para votar, el técnico confirmó que ya había votado por correo. Además, Pep resaltó que "el pueblo de Cataluña quiere que la gente hable" y que "no hay mejor manera que un referéndum". "Mañana no se vota independencia, no va de eso. Esto es de democracia. El parlamento catalán quiere votar para ver si la gente vive sus vidas y su futuro de forma diferente. Las cosas han cambiado con respecto al siglo pasado; el pueblo de Cataluña quiere que la gente hable y no hay mejor manera de hacerlo", apuntó Guardiola.

El Gobierno de Cataluña ha convocado para este domingo 1 de octubre un referéndum de independencia que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.