Griezmann: "No iré al Madrid, hay un pacto de no agresión entre clubes"

Antoine Griezmann asegura que está "bien" en el Atlético. "Tenemos equipo para ganar cosas. Es cierto que me gustaría ganar títulos", dice el delantero en una entrevista a Telefoot, a lo que añade que no irá en un futuro al Madrid por la "rivalidad" y porque existe "un pacto de agresión entre los clubes". Eso sí, no con el Barcelona: "¿El Barça? Sí, con ellos no hay pacto".

Sobre el rumoreado interés del PSG, Griezmann comenta que "es un club interesante, pero la Ligue 1 no". "Me gusta la Liga y la Premier, de la que mis compañeros me hablan muy bien. Pero mi objetivo no es dejar el Atlético de inmediato".

"Va a ser difícil superar a Messi y Cristiano"

El atacante rojiblanco no tiene prisas por el Balón de Oro. "Es una meta para mí. Cristiano acaba de ganar la Champions y la Eurocopa, por lo que se lo merece. Messi también está ahí y seguirá haciendo goles como siempre. Va a ser difícil superarles".

Por último, elogió a Cristiano Ronaldo y recordó el "te odio" que le dijo al portugués. "Será una leyenda dentro de diez años. Coincidí con él en un restaurante y le dije entre bromas 'te detesto'".