Las grandes polémicas de la carrera de Gerard Piqué

Del 'Waka Waka' del Mundial de Sudáfrica a su reciente ruptura con Shakira, pasando por Kevin Roldán o su bronca con la Guardia Urbana, Gerard Piqué ha estado casi siempre en el centro de la polémica. En Getafe la armó encabezando un desfile de Halloween azulgrana. Sus compañeros no lo pasaron tan bien, no obstante, cuando en un avión tiró una bomba fétida.

Otro lanzamiento repugnante fue el escupitajo que propinó a Pedro Cortés, delegado de la selección española, durante la celebración mundialista en Madrid en 2010. Con una bici eléctrica, a toda velocidad y sin casco, acudió varias veces a entrenar, poniendo en un brete a un club que nunca le multó. Amante del poker, fumador del puro de la victoria y voz cantante siempre en la fiesta, la figura de Gerard nunca ha dejado de estar en el ojo del huracán.

Multa de 10.500 euros

Son muchas las controversias que ha protagonizado a lo largo de su carrera deportiva como barcelonista. En 2014 recibió una multa de 10.500 euros por ofensas a la Guardia Urbana: el futbolista protagonizó un altercado con los agentes que pretendían multar al vehículo donde viajaba. Piqué increpó a los policías cuando ponían una multa de tráfico a su hermano: "Esta multa la va a pagar tu padre, sois una vergüenza, me da asco vuestro trabajo y la Guardia Urbana es una puta vergüenza", llegó a decir, según constaba en el informe policial.

"Kevin Roldán, contigo empezó todo"

En 2015 encendió los ánimos contra la hinchada del Real Madrid al dedicarle el título de la Champions League a Kevin Roldán, músico que participó en la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo tras caer 4-0 ante Atlético de Madrid en el Calderón. El central fue muy pitado en el siguiente partido en el Bernabéu y, lejos de achantarse, no ocultó su antimadridismo: "Por el tema Barça-Madrid, la rivalidad ha existido siempre. No quise faltar al respeto a nadie, fue una broma más pero la hizo Piqué. Para mí es sinfonía que me piten en el Bernabéu".

Referéndum ilegal en Cataluña

En esa misma época empezó a sufrir críticas y silbidos cada vez que vestía la zamarra de España, debido a sus declaraciones sobre el conflicto con Cataluña. Sus lágrimas el 1 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal dieron la vuelta al mundo: "Soy y me siento catalán, y me siento orgulloso de la gente. En estos años, ha habido manifestaciones pero no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado", señalaba. Poco después, tras el Mundial de Rusia, terminó dejando La Roja.

Y Neymar no se quedó

Gerard Piqué también protagonizó una foto para la historia ese mismo año. Después de la ola de rumores que detallaban la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain, el central catalán subió una foto a Twitter con su entonces compañero con la leyenda: "Se queda". Al final el brasileño se fue a Francia y ese tuit quedó para los anales de los memes.

Asimismo, su productora ayudó a producir el documental de Griezmann donde anunciaba su decisión de permanecer en el Atlético y no ir por esa temporada al Barcelona, una acción que levantó una gran polvareda en aquel momento. También en 2019 se metió contra el Espanyol y se rió en 'La Resistencia' de sus finanzas: "En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año". Y cómo olvidar su dardo a Álvaro Arbeloa: "Es un conocido. Cono-cido".

"¿Cuál es el conflicto de intereses?"

Sus negocios tampoco han quedado al margen del escándalo. En abril de este año Piqué fue señalado por su intervención para llevar la Supercopa de España a Arabia a raíz de unos audios filtrados del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el jugador culé, que también es presidente de Kosmos. La supuesta comisión de 24 millones de euros a su empresa por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revelaron una serie de audios entre ambos publicados por 'El Confidencial', desató la polémica.

Numerosas personas criticaron entonces que un jugador implicado en unas competiciones negociase con el presidente de las mismas. El central del Barça dio explicaciones en una rueda de prensa en Twitch y negó un conflicto de intereses: "¿Cuál es el conflicto de intereses? Yo, simplemente, estoy ayudando a Rubiales a buscar una fórmula que para él tenga lógica. Que saquen un audio fuera de contexto…", se defendió ante Juanma Castaño, de Cope.

Ruptura con Shakira

Tras la polémica de los audios, el pasado 4 de junio llegó otro revés personal para el jugador: la cantante colombiana Shakira anunciaba lo que ya era un secreto a voces, la pareja ponía punto y final a su relación. La canción 'Te Felicito' empezaba a sonar y la artista lanzaba indirectas sobre infidelidades por parte de él. Desde esa ruptura, Piqué se apartó de los focos: sus apariciones en Twitch con Ibai Llanos -en el proyecto de KOI en eSports- disminuyeron hasta desaparecer por completo.

Durante los últimos partidos que ha jugado, Gerard Piqué ha recibido algunos pitos en el Camp Nou, especialmente después de su actuación frente al Inter de Milán en la Champions League, un encuentro que supuso prácticamente la eliminación del equipo en fase de grupos. Al hecho de ser suplente para Xavi se sumaban los problemas físicos que arrastraba y las rencillas con el mandatario culé, Joan Laporta, con quien mantuvo numerosas reuniones por su contrato y su salario.