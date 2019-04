Gil Marín: "No quiero pensar en el día en que Simeone decida irse del Atlético"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, no cree que el final de Simeone en el banquillo sea inminente. "La voluntad de Simeone y del Atleti es seguir, no sólo los años que tiene firmados, más tiempo". Además, sobre la posible llegada de Courtois al Real Madrid, "No me sentaría mal, pero me gustaría más que fichasen a De Gea porque tenemos el 5% del jugador".