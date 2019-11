Gerard Piqué: "¿Candidatos a la 'Champions'? Ahora mismo es difícil decirlo"

Más información El Barcelona incrementa sus dudas tras un empate ante el Slavia de Praga

El Barcelona encadenó un nuevo tropiezo, esta vez ante el Slavia de Praga en el Camp Nou, que incrementa las dudas sobre el estado actual del equipo y el nivel de juego. El propio Piqué lo reconoció al finalizar el encuentro.

"¿Candidatos a la 'Champions'? Ahora mismo es difícil decirlo. En casa este año a veces hemos tenido tramos de no jugar tan bien. El año de Luis Enrique, por ejemplo, ocurrió así y al final acabamos ganando el triplete. Pediría un poco de paciencia, entendemos que la gente espere más de nosotros. No tanto los resultados, sino en el juego", comentó Piqué.

"El equipo ha hecho el partido que nos convenía, hemos tenido ocasiones pero nos acumulábamos en su línea defensiva y nos cogían a la contra. En la segunda parte jugamos mejor, tuvimos más ocasiones y no ha podido entrar la pelota. Me quedo con las sensaciones positivas", manifestó Piqué.

"Los resultados no acompañan en los últimos partidos. Encadenar dos partidos sin ganar en Can Barça es raro porque hay exigencia máxima y la gente quiere más. A pesar de empatar aquí en casa, algo que no esperábamos, no han sido malas sensaciones", añadió Piqué.

"Llevo mucho tiempo en esta casa, la gente espera que las cosas vayan mejor y critica. Queremos estar en mejor situación pero es momento de tener la cabeza fría. No es nuestro mejor juego tanto en Liga y en Champions, pero estamos en buena posición. Somos líderes, tenemos que mantener la calma e intentar mejorar", indicó Piqué.