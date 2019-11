El Barcelona incrementa sus dudas tras un empate sin goles ante el Slavia de Praga

El Barcelona está en el diván del psicólogo. La derrota ante el Levante ha generado unas dudas que se incrementaron tras un inesperado empate sin goles ante el Slavia de Praga en el Camp Nou. El resultado deja líder de su grupo de la Champions al Barça, pero las dudas y el run run sobre Valverde irán a más.

No pudo el equipo azulgrana ante un rival que se creció con el paso de los minutos y que llegó a rozar la proeza ante un Camp Nou incrédulo. Esta vez no basto con las genialidades de Messi. El argentino puso y generó el mayor peligro de su equipo, pero esta vez no acertó con la portería rival y se topó con el larguero.

El planteamiento táctico del Slavia de Praga anuló al equipo azulgrana, que cuando generó peligro al contraataque se topó con el guardameta Ondrej Kolar.

El empate deja al Barcelona al frente del grupo F con ocho puntos, pero sin la clasificación para octavos cerrada y con los partidos ante Inter y Borussia en el horizonte.