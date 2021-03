Gareth Bale: "Mi intención es regresar al Real Madrid, no he planificado nada más allá"

Gareth Bale ha admitido que en sus planes tras la Eurocopa del próximo verano está el regreso al Real Madrid, equipo del que salió cedido al no contar con la confianza de Zidane y donde apenas entraba en los planes del entrenador francés.

Pero Bale ha explicado que esa decisión de salir cedido la tomó para poder jugar y estar en forma de cara a la próxima Eurocopa, donde volverá a ser la referencia de Gales.

De esta forma, Gareth Bale recordó que "el principal motivo" para su cesión a los Spurs de José Mourinho fue por su "deseo, por encima de todo, de jugar al fútbol".

"Ahora es cuando más en forma me siento. Estoy fresco y listo para jugar"

"Quería estar en forma de cara a la Eurocopa (que se celebra este verano). El plan original era pasar una temporada con los Spurs y después de la Eurocopa aún me queda un año con el Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá", se ha sincerado Bale.

Y es que el futuro de Bale aún pertenece al Real Madrid, el club que cuenta con sus derechos y qué debe decidir si lo repesca para la próxima temporada o trata de alcanzar un acuerdo con el jugador para otra cesión o una venta a otro club, una segunda opción complicada por el elevado salario de Bale.

"Desde hace unos años, quizá ahora es cuando más en forma me siento. Estoy fresco y listo para jugar. Siempre he pensado que cuando las cosas no van demasiado bien a nivel de club, es bueno alejarse, sobre todo desde el punto de vista mental, alejarse del entorno del club", indicó Bale.