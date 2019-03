Gabi: "La manera de trabajar de Jackson no congeniaba con la del equipo"

El centrocampista del Atlético de Madrid Gabi Fernández reconoció que el delantero colombiano Jackson Martínez, traspasado la semana pasada al Guangzhou Evergrande chino, no "congeniaba" con el club rojiblanco en su forma de trabajar y no se acopló al equipo.

"Cuando se fichó a todos nos ilusionó. Jackson venía del Oporto, de ser 'pichichi', de ser una referencia. La realidad es que aquí no ha funcionado, todos hemos visto que Jackson no se ha acoplado al equipo, su manera de trabajar no congeniaba. Pero nunca ha habido ningún reproche hacia él porque su intención era hacerlo lo mejor posible", explicó Gabi en una entrevista en una radio nacional.

El capitán rojiblanco confirmó que durante este mercado de enero recibió una oferta para irse a jugar al fútbol chino, pero que su "única intención" es continuar en el club madrileño.

"Es verdad que ha habido una oferta, que he tenido la posibilidad de ir. Lo primero que hice fue llamar a Miguel Ángel (Gil) y al míster (Diego Simeone). Mi única intención es estar aquí, me veo con capacidad de ayudar. Mientras el club quiera y yo me encuentre al nivel que el club necesita, estaré aquí", dijo el capitán rojiblanco.

Gabi Fernández se refirió a la continuidad de su compañero Fernando Torres, que se encuentra cedido por el Milan italiano desde la temporada pasada, préstamo que termina a final de la presente temporada.

"Nos quedan tres meses para que Fernando sea decisivo, para que ayude a conseguir los objetivos, y el club decidirá lo mejor. Si Fernando estos tres meses es el mejor, imagino que el Atlético de Madrid le querrá renovar", apuntó sobre la situación del '9' rojiblanco.

El pivote rojiblanco también habló sobre una posible vuelta del delantero Diego Costa, que juega en el Chelsea inglés.

"Diego nos ha aportado tanto que un segundo regreso nunca sería negativo", explicó el capitán rojiblanco, que reconoció que el vestuario rojiblanco está en contacto con el internacional español.