Un futbolista del Malmö envía a su hermano a su propia boda porque él estaba viajando con su equipo

Mohamed Buya Turay, jugador nacido en Sierra Leona, acaba de fichar por el Malmö sueco y ha tenido la mala suerte de que justo el día en el que tenía que celebrar una parte importante del casamiento con su novia el Malmö le pidió que viajara con el equipo por un partido.

Turay decidió viajar con su nuevo equipo y tomó la decisión de enviar a su hermano en representación suya, la celebración tuvo lugar en Sierra Leona, país donde nació el jugador y su mujer.

La historia ha tenido un gran recorrido e impacto en redes sociales, por esta razón, la mujer de Turay ha decidido salir al paso para explicar lo que realmente ha sucedido. Suad Bydoun ha explicado que el acto de contraer matrimonio ya había tenido lugar, por lo que ya estaban casados, lo que pasa es que según el rito islámico las bodas tienen dos partes: el Tie Kola y el Nikah.

La mujer explica que las bodas islámicas tienen dos partes

La pareja realizó previamente el Tie Kola pero el Nikah es a lo que Buya Turay no pudo asistir y en representación suya mandó a su hermano, así lo explica su mujer.

"Hicimos el Tie Kola y una sesión de fotos previas a la boda porque él no iba a estar en la celebración Nikah. El Nikah es el nombre que utiliza el Corán para referirse al contrato de matrimonio. Su hermano lo representó en la celebración que hicimos el 31 de julio. Tie Kola no es una celebración. Es el momento en que el hombre le pide a la mujer su mano y le da dinero a la familia en retribución. También es un momento en el que se lee el Corán. Muchas personas hacen esto en el día de la boda Nikah, pero como mi marido no iba a estar presente lo hicimos antes", aseguró a 'Olé'.

Para entendernos, Turay y Bydoun ya estaban casados por lo que el jugador envió a su hermano a la celebración, lo que sería en España el banquete con la familia, amigos...