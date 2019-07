Tras la finalización de su contrato el pasado 30 de junio, Filipe Luis no seguirá en el Atlético de Madrid, estando su futuro posiblemente en el Flamengo, aunque el jugador todavía no ha desvelado su destino.

Tras ocho temporadas en el Atleti, Filipe se ha despedido de su equipo, acompañado por su familia, cuerpo técnico, compañeros, directivos, empleados y cada una de las copas que ganó. "Nos quedaba hablar. Me tomé las cosas con mucha calma. Siempre me puse a disposición del club para lo que necesitara. El club hizo unos fichajes maravillosos. El fútbol es muy exigente y los clubes tienen que renovarse cada año y hacer una plantilla competitiva cada año. Nos quedaba sentarnos, hablar, darnos un abrazo, repasar estos ocho años y hemos decidido que lo mejor era separar nuestros caminos en lo futbolístico para que yo pueda elegir donde jugar", valoró.

"Para mí, esto se llama un acto de despedida, pero no me gustaría llamarlo así. Me gustaría llamarlo acto de agradecimiento por todo lo que he vivido aquí".

Emocionado, hizo un repaso por toda su trayectoria dentro del equipo rojiblanco. "Fueron los mejores años de mi carrera, donde más he disfrutado, donde más títulos he ganado. Acabo de ganar un título con la selección por todo lo que hice en el Atleti y por todo lo que este club me ha dado. No fue fácil para el club ficharme del Deportivo después de romperme la pierna", recordó.

En su memoria queda la final de la Copa del Rey de 2013 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con triunfo en la prórroga. "Para mí, fue el mejor momento. Fue único, porque el año anterior había perdido cuatro derbis, tres en una semana, y se había hablado mucho de que el Atleti llevaba muchos años sin ganar al Madrid. Fue todo en general. El viaje de San Rafael al Bernabéu, toda la Castellana rojiblanca, el estadio más de la mitad con nuestros aficionados cantando sin parar y de la otra parte no era sí...", rebobinó.