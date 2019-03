Fernando Torres renueva con el Atlético de Madrid por una temporada

"Es una gran noticia para todos los atléticos entre los que me incluyo. Es un día muy feliz para mí por ser parte y propiedad del Atlético otra vez, y encantado de volver a estar en mi casa, el sitio donde siempre he querido estar, por fin se ha hecho realidad", expresó Torres en declaraciones en la web del club.

El madrileño ha vivido "una temporada especial por muchas cosas", entre ellas su renovación como rojiblanco, un asunto en el que "se ha hablado de muchas cosas y de otros escenarios posibles" que "quizás" para el atacante podrían ser "mejores".

"Pero se ha concretado esta de un año más y feliz de estar aquí. Nunca he tenido duda de donde quería estar durante este proceso en el que no se sabía qué iba a pasar. Lo importante es que he conseguido lo que llevaba esperando desde que mi futuro era más 'incierto'", añadió. Ahora, de cara al futuro, cree que "colectivamente, que es lo más importante", el equipo debe "seguir compitiendo al nivel" de la actualidad, "compitiendo en todas las competiciones confiando" que pueden "ganar a cualquiera".

"A nivel personal toca hacer un gran año, marcar muchos goles"

"Desde la humildad tenemos que saber que seguimos creciendo, que lo que nos está pasando estos últimos años es parte de un proceso de crecimiento y que estamos seguros de que podemos mejorar", advirtió. "Y a nivel personal hacer un gran año, marcar muchos goles y seguir creciendo en la tabla de los históricos y poder superar a Adelardo, quizás a Peiró, y seguir acercándome a los mejores goleadores históricos y que sea un año para recordar", remarcó el de Fuenlabrada.

Para Torres, "el que elige el Atlético elige sentir, independientemente de los resultados y de como vaya todo". "Miro los años del descenso y recuerdo como se acabó el cupo para ser socio. No entendemos de momentos buenos y malos, disfrutamos de este tan bueno, pero sentimos lo mismo que cuando nos poníamos la camiseta del Atlético. Es bonito ver que cada vez más niños llevan la camiseta y que la afición sigue creciendo. Estamos trabajando para que en el futuro seamos más y tenemos las puertas abiertas para el que quiera unirse", comentó.

Ahora, el delantero 'colchonero' sabe que es momento de "cargar las pilas y las piernas", dejando claro que el trabajo que se realiza en la concentración de Los Angeles de San Rafael (Segovia) es "crucial" para la plantilla. "Estamos preparándonos para lo que viene, que es duro, pero en estos finales de temporada San Rafael sirvió para mucho", sentenció.