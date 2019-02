La falta de luz obliga a suspender la búsqueda de la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala

La búsqueda del avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala ha quedado suspendida por la falta de luz, según ha informado la policía de Guernsey.

Durante todo el día, los servicios de rescate han peinado sin éxito la zona en la que se cree podría haber caído el aparato que transportaba al futbolista en su trayecto desde Nantes a Cardiff.

1/2

5.10pm update

After an intensive search using multiple aircraft and one lifeboat over the last nine hours, we have found no trace of the missing plane.

With the light now fading, the search will shortly be suspended for the night.