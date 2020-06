El Dortmund se pronuncia sobre Dembelé: "Si se cumplen nuestras demandas, el jugador será transferido este verano"

El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, insistió en que su club mantiene sus condiciones para permitir la salida del extremo francés Ousmane Dembélé, pretendido por el FC Barcelona.

"Tenemos una posición clara y una idea muy clara. Si esta idea se cumple, será traspasado en este verano. De lo contrario, se queda, es así de sencillo", dijo Zorc en declaraciones a Sky antes del partido del Dortmund en campo de Wolfsburgo en su estreno en la Bundesliga.

"Naturalmente que para Alemania es una suma sumamente elevada, pero que refleja el valor deportivo del jugador", comentó sin especificar la cantidad que demanda el club para dejar ir al futbolista.

El francés de 20 años quiere marcharse al FC Barcelona, que busca cerrar el hueco dejado por la partida de Neymar al Paris Saint-Germain, y ha dejado de acudir a los entrenamientos. El Dortmund reaccionó suspendiéndolo hasta nuevo aviso.

Dembélé se encuentra actualmente en Francia, informó Zorc. "Tenemos contacto con él a través de nuestra gente y de su representante", manifestó. El joven futbolista francés firmó hace un año un contrato con el Dortmund hasta 2021. El club germano rechazó la primera oferta del Barcelona por considerarla demasiado baja.

Según medios, el club alemán pide cerca de 150 millones de euros por el delantero, mientras que el Barcelona ofreció cerca de 90 millones de euros más bonificaciones. Zorc aclaró que Dembélé podrá volver al equipo si el fichaje no se concreta antes del 1 de septiembre. "La decisión no se tomará el último día del periodo de transferencias sino antes. La situación es difícil (...) Como club no tenemos alternativa. Por ello hay solo una vía, la de ser consecuentes", indicó.

El Dortmund recibió este domingo el respaldo del presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, que criticó en duros términos los esfuerzos del Barcelona por hacerse con los servicios de Dembélé. "Si el Barcelona está detrás de todo esto, no tengo más respeto por ese club", dijo Hoeness a Eurosport en alusión al boicot del futbolista a los entrenamientos del Dortmund.

"Tenemos que mostrar quién manda. Esos son los clubes, que espero que cierren contratos razonables y blindados. Si tienes esta fuerza en los contratos, no importa lo que quieran hacer los jugadores y los representantes. Tenemos que volver a la situación de que un contrato sea eso, un contrato", abundó