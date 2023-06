El discurso de Mendilibar en la fiesta de la Europa League: "¡Aúpa Sevilla!"

Siete finales y siete victorias. Todo, en 17 años. El Sevilla volvió a escribir en letras doradas su historia al derrotar en Budapest a la Roma de José Mourinho en los penaltis. El club hispalense, que se clasificó así para la próxima Europa League, se dio un baño de masas por la ciudad y el gran protagonista fue el técnico José luis Mendilibar. El autobús llegó al ayundamiento y allí los futbolistas desataron la locura de la afición con sus discursos.

El más esperado, claro, era el de Mendilibar. El vizcaíno estaba eufórico. Flanqueado por el hijo de Del Nido, Acuña, Rakitic, En Nesyri y Pepe Castro, fue ovacionado por los aficionados: "A ver... estos cabrones quieren que hable yo. No sé qué decir, pero sobre todo gracias por estar aquí, por ayudarnos en todos los triunfos y...". El extécnico del Eibar no pudo acabar la frase porque Rakitic y Acuña le auparon a hombros: "Cabrones... que no... ¡Eeehhh! ¡Eeehhh!", gritaba Mendilibar, que terminó su divertido discurso con un "¡Aúpa Sevilla! ¡Aúpa, Sevilla hasta la muerte! Todos seremos del Sevilla".

Le ofrecen la renovación

¿Renovará finalmente el técnico? Era un clamor entre el sevillismo y así será: José Luis Mendilibar seguirá en el banquillo andaluz, después de que el Sevilla haya comunicado, en plena fiesta por la consecución de la séptima Europa League, que el vasco tiene encima de la mesa una propuesta para seguir liderando el proyecto. La lógica se impone con la apuesta definitiva del Sevilla por un entrenador que llegaba por dos meses para intentar salvar al conjunto de Nervión del descenso... y que ha conquistado un título.

Después, ya durante la fiesta en el estadio, el presidente del Sevilla anunció que Mendilibar tendrá un nuevo contrato como entrenador del Sevilla. El anuncio estaba previsto realizarse el lunes, pero la alegría era tan plena que Pepe Castro lo hizo público: "Hace días y semanas los medios nacionales y locales preguntan por qué no hemos renovado a Mendilibar. Era porque esa noticia está reservada para ustedes, los sevillistas que nos han ayudado a llegar a la final de la Europa League".

"Ha llevado al equipo en volandas en partidos tan importantes como el Manchester United y la Juventus..., quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato a José Luis Mendilibar para que siga con nosotros. ¡¡¡Viva el Sevilla!!!", apostillaba.