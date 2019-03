Diogo Jota y Santos Borré, presentados con el Atlético de Madrid

El portugués Diogo Jota, nuevo fichaje del Atlético de Madrid, se mostró "muy orgulloso" de estar en un club como el rojiblanco, al que llega sin "miedo a nada" y dispuesto a hacer "todo lo posible" para aportar cosas al equipo y no salir cedido.

"Los primeros días en España han sido muy calurosos pero estoy acostumbrado. No tengo miedo a nada, voy a hacerlo lo mejor posible, progresar e intentar quedarme en este gran club y no salir cedido", afirmó Jota durante su presentación junto a Rafael Santos Borré este jueves en el Vicente Calderón.

El luso, que procede del Paços Ferreira, ha vivido unos primeros entrenamientos "muy diferentes" a lo que estaba "acostumbrado" en su anterior equipo. "Han sido muy intensos y espero seguir progresando física y técnicamente", comentó.

Doble presentación

"He estado con Tiago y ha sido un apoyo fundamental en estos primeros días. El consejo que me ha dado es que me concentre lo máximo posible para ejecutar bien los entrenamientos y seguir avanzando", prosiguió Jota, que no ha tenido "oportunidad" de hablar con su compatriota Paulo Futre, del que conoce "su gran trayectoria" y es "un ejemplo" para él.

El nuevo jugador colombiano del Atlético de Madrid, Rafael Santos Borré, ha afirmado que es un "delantero diferente" y que quiere quedarse en el club rojiblanco para seguir "ganando títulos", prometiendo que sudará "gotas de sangre" si es necesario para lograr esa continuidad.

"Desde que he llegado me he sentido como en casa, este equipo es como una gran familia. Soy un delantero diferente, no soy un '9' definido que siempre está entre los centrales, me muevo un poco más. Se que puedo aportar cosas diferentes al equipo y si me toca sudar sangre para quedarme en el club, lo haré", prometió el colombiano en su presentación oficial junto a Diogo Jota este jueves en el Vicente Calderón.

Los dos, a las órdenes de Simeone

El delantero de 20 años fue fichado hace un año procedente del Deortivo de Cali, en el que siguió jugando cedido durante la pasada temporada, y desde el 7 de julio ya se está entrenando a las ordenes de Diego Pablo Simeone junto al resto del equipo en la concentración de Los Ángeles de San Rafael.

"Por ahora pienso aportar al equipo y aprender mucho y por ahí trataré de ganarme un espacio dentro de la plantilla y del club. No me pongo ninguna cifra como meta, lo que me toca ahora es aprender mucho de mis compañeros", reflexionó.

Respecto a los entrenamientos, Borré explicó que son "muy diferentes" a lo que estaba acostumbrado. "Tienen una exigencia mayor pero, vengo preparado. El 'mister' es muy tranquilo y estoy trabajando muy duro. Trato de esforzarme al máximo porque quiero quedarme es un equipo ganador como este", aseguró. El delantero también comentó la posible llegada de otro delantero al equipo.