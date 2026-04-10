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Detenido por estafar a jóvenes sudamericanos con la promesa de jugar en grandes equipos de fútbol de España

En los contratos que les hacía firmar el detenido se reservaba un 10% de las ganancias futuras.

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Detenido por estafar a jóvenes sudamericanos con la promesa de jugar en la élite del fútbol españolEUROPAPRESS

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Grandes contratos en clubes del fútbol español, era lo que les prometía a jóvenes futbolistas de Sudamérica que soñaban con hacerse un hueco en el deporte de élite. Sin embargo, detrás de esas promesas se escondía una presunta estafa que ha terminado con la detención de un hombre en Madrid por parte de la Policía Nacional.

Según los investigadores, el detenido engañaba a chicos de distintos países latinoamericanos, cobrándoles hasta 3.000 euros Su 'modus operandi' consistía en ofrecer a jóvenes futbolistas latinoamericanos el viaje a España, alojamiento y manutención durante tres meses incluido, con la promesa de conseguir contratos con grandes clubes de fútbol que luego no eran reales.

El detenido incluso los recibía en el aeropuerto y les hacía firmar un contrato de representación donde él se reservaba un 10% de las ganancias futuras. Pero una vez llegaban a España, no se trataba de hacer pruebas en un club de primera, sino en categorías inferiores, por lo que se quedaron sin licencias federativas, sin alojamiento estable y, en muchos casos, sin dinero, llegando algunos llegaron a dormir en la calle.

Para dar credibilidad, el detenido usaba "compromisos de invitación" presuntamente emitidos por grandes clubes españoles. En estos documentos falsificados indicaba que los jugadores serían incorporados al primer equipo durante tres meses. De este modo, los jóvenes podían pasar los controles fronterizos sin problema.

Las víctimas, siguiendo las indicaciones del estafador, mostraban esas cartas falsas junto con fotos y vídeos que acreditaban su actividad deportiva para convencer a las autoridades de que viajaban por motivos deportivos.

Seis afectados

La denuncia de dos testigos, dio comienzo a la investigación que ha permitido identificar, al menos, a seis jóvenes afectados. Directivos de distintos clubes cuyas identidades fueron suplantadas ya han confirmado que los documentos eran completamente falsos.

Además, la Policía tuvo conocimiento que esta red actuaron en otros países europeos, como Italia. El detenido está acusado de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa.

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