El desliz de Douglas Costa sobre el contrato de Guardiola con el Manchester City

Douglas Costa siente una gran admiración por Guardiola. Tanto es así que el jugador brasileño afirma que "él me sacó del Shakhtar Donest y me abrió las puertas del Bayern. Fue él quien me hizo un jugador más importante en el mundo".

A pesar de ello, el jugador desveló parte del contrato hasta ahora desconocida de Guardiola con el Manchester City: "En su contrato tiene una cláusula que le prohíbe fichar a jugadores del Bayern".

Para Douglas Costa, Guardiola es el mejor entrenador del mundo: "Es una persona que tiene algo diferente. Cambió todo con un toque mágico, está por encima de todos", indicó el brasileño.