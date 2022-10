El desgarrador relato de la tragedia en Indonesia: "Buscando entre los cuerpos encontré a mis hijas"

Al menos 131 personas muertas y 460 heridos. Ese es el terrible balance de la peor tragedia vivida en un campo de fútbol en la historia de Indonesia y de lo que va de siglo en el mundo.

Lo que iba a ser un día para disfrutar del fútbol se convirtió en una pesadilla. El drama acompaña a decenas de familias que rotas de dolor siguen llorando a sus muertos. Vidas y familias rotas por la tragedia ocurrida en el estadio Kanjuruhan de la ciudad de Malang.

Hariyanto enseña el video que grabó junto a sus tres hijos y su mujer en las gradas del estadio del Arema minutos antes de la tragedia.

"En mis sueños, todo es todavía normal y lo que pasó es mentira, como si me estuviera echando una siesta. Pero cuando me despierto, me doy cuenta que ya no están aquí", asegura en un relato terrible.

"Levanté la cabeza y vi que estaban llevándose a los cadáveres en un camión"

Porque Hariyanto perdió a sus dos hijas y a su esposa. Cuando la Policía lanzó los gases lacrimógenos sobre la grada en la que estaban, él se separó de sus hijas y su mujer. Sujetó en sus brazos a su niño pequeño al que puso a salvo en el exterior. Al volver dentro del campo, lo que se encontró fue dramático.

"Buscando entre los cuerpos encontré a mis hijas Natasia y Naila. Seguí buscando a mi esposa. Levanté la cabeza y vi que estaban llevándose a los cadáveres en un camión", relata Hariyanto.

La actuación policial sigue centrando las críticas de una tragedia que está siendo investigada por las autoridades de Indonesia. Nueve agentes y un jefe policial (Ferli Hidayat) han sido suspendidos por lo ocurrido, mientras la investigación trata de esclarecer cómo se desencadenó la tragedia.

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció una extensa investigación sobre los hechos y de momento cerca de una treintena de personas están bajo la lupa.

El punto más importante a ser aclarado se refiere al uso de gas lacrimógeno por la Policía, un uso que está prohibido en el interior de estadios por las normativas de la FIFA debido a su potencial peligro.

"En el campo hubo agentes quienes no cumplieron las instrucciones"

La Comisión de la Policía Nacional de Indonesia (Kompolnas) indicó que, según las pesquisas preliminares, "no hubo instrucciones" del jefe de Policía de Malang para dispersar a la multitud con "medidas excesivas".

"Eso quiere decir que en el campo hubo (agentes) quienes no cumplieron las instrucciones", explicó el comisario de Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto.

Mientras que testigos y supervivientes denuncian la brutalidad policial, poco a poco salen a la luz los detalles de una secuencia de errores que crearon la tormenta perfecta para el fatal desenlace, entre ellos los de gestión, planificación, preparación y logística.