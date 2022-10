Javier Roca, entrenador del Arema, carga contra la actuación policial: "Fue un caos"

Al menos 125 personas han muerto tras una estampida en el estadio del Kanjuruhan de la ciudad de Malang. El fútbol de Indonesia ha vivido la peor tragedia en lo que va de siglo y el Gobierno de aquel país ya ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido.

El entrenador del Arema, Javier Roca, vivió la tragedia en primera persona y ha reconocido que tanto él como los jugadores sienten algo de culpa por lo ocurrido.

"La peor parte fue cuando me encuentro en el vestuario a gente siendo estabilizada en el suelo. Hay cuatro o cinco víctimas que fallecieron en el vestuario", ha explicado Javier Roca en Espejo Público.

"No solo yo, mis jugadores están con esa culpa. Estamos todos con esa culpa de que quizá si el resultado no hubiera sido adverso esta tragedia no hubiera acontecido. Pero tampoco podemos saber que es lo que hubiera pasado porque aquí en Indonesia es normal que la gente ingrese al terreno de juego. Todo está siendo investigado en estos momentos, pero sí, la culpa está de que quizá otro resultado habría cambiado las cosas", ha asegurado el entrenador del Arma.

"Quizá si el resultado no hubiera sido adverso esta tragedia no hubiera acontecido"

Javier Roca no ha dudado en criticar la actuación policial cuando los aficionados saltaron la campo.

"Yo creo que aquí la mayoría de la gente está esperando la investigación porque no se ve una coordinación, no se ve cuál es la idea de la Policía porque en los vídeos que se muestran lo primero que intentan es que la gente que salta regrese a la tribuna, pero es hacia la tribuna hacia donde lanzan los gases", denuncia Javier Roca.

"¿La lógica cuál era? Si a la gente en la tribuna le tiran los gases, iban a escapar hacia la cancha. También hay vídeos en los que se ve que las puertas de acceso están cerradas. Fue un caos", concluye un afectado Javier Roca.

La Policía y el gobierno de Indonesia investigan la tragedia

La Policía Nacional de Indonesia ha informado este lunes que investiga a 18 oficiales por el lanzamiento de botes de gas lacrimógeno el sábado durante los disturbios registrados en un campo de fútbol, que terminó con 125 fallecidos.

Estos oficiales estaban "de servicio" y eran los responsables de "operar con las escopetas" para disparar botes de gas, apuntó en rueda de prensa el portavoz de Policía, Dedi Prasetyo, conforme a las primeras investigaciones internas del incidente.

Dedi Prasetyo indicó que están revisando más de una treintena de cámaras de seguridad cerca del estadio para identificar a sospechosos por "destruir propiedades dentro o fuera" del recinto deportivo.

Por su parte, el gobierno de Indonesia anunció la apertura de una investigación independiente para esclarecer la tragedia ocurrida.

"La Policía debe revelar inmediatamente a los autores involucrados en los actos delictivos", apuntó en una rueda de prensa el Ministro de Seguridad, Mahfud MD, quien añadió que "tomarán medidas" contra los responsables y reclamó a la Policía que "evalúe sus procedimientos de seguridad".