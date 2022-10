Luis Milla: "El problema es el soporte que los clubes dan a los grupos de fanáticos"

Indonesia ha sufrido la peor tragedia en un estadio de fútbol en lo que va de siglo. Una estampida provocada por enfrentamientos entre policías y aficionados provocó la muerte de 125 aficionados en el estadio del Kanjuruhan de la ciudad de Malang.

Luis Milla, exseleccionador de Indonesia y ahora técnico del Persib Bandung, conoce de primera mano el fútbol de aquel país y ha analizado lo ocurrido en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

"Nos levantamos pensando en nuestro partido y, a partir de que supimos de la noticia, ya supimos que no íbamos a poder jugar. Dentro del club nos dijeron que no se iba a jugar, que lo que había pasado el día anterior era terrible. Y a partir de ahí hemos ido sabiendo un poco de las noticias, hemos visto el relato del entrenador y de algunos jugadores. Es un día triste, el país está conmocionado e imagino que desde el Gobierno y la Federación deberán analizar y ver de que forma esto no se repite", ha explicado Luis Milla en una entrevista con Manu Sánchez.

Luis Milla, entrenador del Persib Bandung, analizó lo ocurrido y apuntó al apoyo de los clubes a los grupos ultras como el gran problema y uno de los desencadenantes de la tragedia.

"Para mí el problema es el soporte que se les da a los grupos que hay. Yo no hablo de toda la afición, pero en todos los clubes hay grupos fanáticos que se esconden dentro de la afición, en este caso del Arema, que yo creo que se les da demasiado soporte. Los jugadores van a pedir perdón por la derrota y los fanáticos saltan al campo a intentar increpar y atosigar a los jugadores. A partir de ahí se enciende la mecha, tiene que aparecer la Policía... Yo no sé si la Policía se excedió en la carga y partir de ahí se enciende todo y llega la desgracia", indica Luis Milla.

Hace poco tiempo, el equipo de Milla estuvo en el estadio del Arema, pero ellos no tuvieron ningún problema.

"Nosotros fuimos al campo escoltados. Hay determinados campos ante los que se tiene prevención, son campos delicados y difíciles cuando termina el partido. Te hacen salir rápidamente de los estadios para que no haya ningún tipo de provocación. Nostros jugamos ese partido, lo ganamos y no hubo ningún tipo de problema", ha asegurado Luis Milla.

"Yo creo que en el fútbol tienen que hacer las cosas mejor"

El entrenador español cree que se han juntado una serie de causas que explican la terrible tragedia.

"Para mí ha habido una serie de cosas que se han sumado a la desgracia: Había un aforo con demasiada gente, sobraba gente en el estadio; lo que te digo del soporte que se le da a los fanáticos; y luego la intervención de la Policía, que no sé si fue demasiado para que hubiera la estampida que hubo al final", ha explicado Luis Milla.

Por último, Luis Milla ha querido aclarar que para nada Indonesia es un país violento, focalizando el problema en los grupos ultras que amparan muchos clubes indonesios.

"Yo quiero hablar de la gente de Indonesia porque no es un país violento. En Indonesia la gente es afectuosa, amable y respetuosa. Pero yo creo que en el fútbol tienen que hacer las cosas mejor. Tiene que haber mayor control sobre estos grupos potencialmente peligrosos y eso es ya una cuestión de autoridades, de gobierno, de federación y posiblemente de los clubes que quizá dan demasiado soporte a estos grupos", ha finalizado Luis Milla.