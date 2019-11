David Villa anuncia su retirada del fútbol: "He decidido que este es el momento perfecto"

David Villa se retira. El futbolista asturiano, uno de los mejores de la historia del fútbol español, anunció su retirada del fútbol profesional al término de la presente temporada de la liga japonesa a finales de año.

"Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", aseguró Villa en una rueda de prensa convocada en Kobe (Japón), donde afirmó que se trata "de una decisión muy meditada".

"He decidido que este es el momento perfecto"

David Villa cuelga las botas tras una carrera plagada de éxitos y títulos. Actualmente jugando en el Vissel Kobe japonés, Villa militó en equipos como el Valencia, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid tras comenzar su carrera en el Sporting de Gijón.

"He decidido que este es el momento perfecto", explicó Villa.

"Espero poder seguir contribuyendo al fútbol con el club de Queens y con las academias que tenemos en diferentes países", aseguró el jugador asturiano.

Villa agradeció a todos los clubes por los que ha pasado en una trayectoria profesional que se ha alargado durante casi dos décadas, así como a sus compañeros de equipo, amigos y familiares. "Sin ellos no lo hubiera podido conseguir", indicó visiblemente emocionado.