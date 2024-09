Dagoberto Moll, el histórico del Dépor que se mantiene en forma con 97 años

Nos acercamos al gimnasio al que casi todas las mañanas acude Dagoberto Moll. Diríamos que no pasa desapercibido, primero porque ya hay quien conoce de su pasado futbolístico, pero especialmente porque Dago (como lo suelen llamar sus allegados) es el usuario más mayor en la sala de máquinas de su gimnasio.

A sus 97 años Dago se mantiene en completa forma: hace ejercicios de abdominales, brazo, pierna, todo lo que puede. "Hay que mantener el cuerpo activo", cuenta, "pero tampoco me privo de nada, si me quiero tomar una cerveza en una terraza, también lo hago". Ahí está la clave: en el equilibrio. No le cuesta nada levantarse temprano para ir andando al gimnasio y pasarse un buen rato en él. También se ha recorrido en innumerables ocasiones todo el paseo marítimo de la ciudad de A Coruña, que recordemos que, con sus 15 kilómetros de longitud, es el más largo de Europa.

En el gimnasio hay quien lo observa hacer los ejercicios con sorpresa, dada su agilidad. Y eso que pocos se esperan que el hombre esté cerca de los 100 años. "Llevo toda mi vida ligada al deporte y al ejercicio", cuenta, lo que es el principal motivo de que siga haciendo tanto ejercicio. La vida sin él, no es lo mismo para Dago.

Una leyenda del Deportivo

Dagoberto nació en Montevideo en julio de 1927. En su país natal empezó en el mundo del fútbol a través del CS Miramar y el Misiones FC. "Después de jugar en el Campeonato Sudamericano, me trajo Alejandro Scopelli para el Deportivo de La Coruña", explica nuestro protagonista. Así llegó en 1949, con 22 años, a Galicia, después de que el técnico argentino que entrenaba entonces al Dépor se fijase en él.

La temporada de 1950-1951 formó una de las mejoras delanteras de la historia del Deportivo, que se la conocía como 'Orquestra Canaro'. "Éramos Franco, Tino, Corcuera y Oswaldo, casi todos latinos, por eso nos llamaban como una orquesta de música argentina", explica Dago entre risas aquella denominación que un periodista les había puesto. Junto con la época del Superdépor, estamos hablando de que Dago contribuyó a una de las mejores eras del equipo coruñés. De hecho, el equipo consiguió su primer subcampeonato de liga en la temporada 1949-1950.

En 1954 se fue, con Luis Suárez, al FC Barcelona. En su estancia en el equipo catalán logró la etiqueta del primer futbolista uruguayo en marcar gol en un clásico contra el Madrid. Pero tuvo una grave lesión en la rodilla que cortó su carrera: "Cuando volví no jugaba de titular, entonces me acabé yendo". Luego pasó por el Celta de Vigo, volvió al Deportivo y terminó su carrera en Primera División con el Elche CF. Su carrera como jugador terminó en 1962 con el Albacete Balompié, con el que ascendió a Segunda División.

Pero Dago no se despegó del fútbol. Fue entrenador en varios equipos de fútbol, tanto en Galicia, como en el resto de España e incluso en México. "Recuerdo con mucho cariño mi etapa entrenando al equipo de Santiago de Compostela", cuenta. A finales de los ochenta, el uruguayo decidió establecer su residencia familiar en A Coruña.

