Cristiano recibe su cuarta Bota de Oro: "No estoy satisfecho, quiero la quinta y la sexta"

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha recibido este martes la Bota de Oro de la temporada 2014-2015, premio que se entrega al máximo goleador de las ligas europeas y que conquistó por cuarta ocasión en su carrera al anotar 48 goles.

Durante la entrega, Cristiano ha agradecido el apoyo a sus compañeros y cuerpo técnico, y ha asegurado que su hambre sigue intacta pese a seguir acumulando galardones.

"No estoy satisfecho, siempre quiero más. Quiero la quinta y la sexta si e sposible. Y ganar trofeos con el equipo. Este año no será diferente. Queremos ganar la Liga, Champios y Copa porque sin ellos estos trofeos individuales no son posibles", ha indicado Cristiano.

"Un momento bonito en mi vida deportiva. Cuarta bota de Oro para mi, es un honor y un privilegio. Este trofeo es muy importante para mí, Agradecer a mis compañeros porque sin ellos no tendría la oportunidad de ganarlos. Y también a todo el cuerpo técnico que me ha ayudado", ha asegurado Cristiano.

El de Madeira ya ganó este trofeo en las campañas 2007-2008, cuando militaba en las filas del Manchester United y marcó 31 tantos, y, ya como jugador madridista, en 2010-2011 (40) y 2013-2014 (31), en esta última empatado con el uruguayo Luis Suárez, que igualó su cifra en el Liverpool.

El jugador luso posee ya cuatro Botas de Oro, el que más tiene en la historia, desempatando con el delantero argentino del FC Barcelona, Messi, que también tiene tres hasta el momento (2009-2010, 2011-2012 y 2012-2013).

El azulgrana finalizó segundo en la clasificación tras firmar 43 tantos, mientras que la tercera plaza fue para su compatriota Sergio 'Kun' Agüero, atacante del Manchester City inglés.

Este premio lo otorga desde 1997 la European Sports Magazines (ESM), que concede puntos por cada gol anotado por un jugador y cuya cuantía depende de en qué liga juega. El organismo reúne a las principales publicaciones deportivas del Viejo Continente, entre ellas el 'Marca' español.