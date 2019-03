Cristiano: "Los jugadores sienten más empatía con Zidane que con Benítez"

Cristiano Ronaldo habló claro tras la goleada al Sporting de Gijón (5-1), la segunda desde la llegada al banquillo del francés Zinedine Zidane, con quien no ocultó que "los jugadores sienten más empatía" que con Rafa Benítez, del que dijo si "en un grupo de trabajo no se tiene alegría es difícil jugar bien".

"Zidane ha dado un ánimo diferente al equipo pero no quiere decir que Benítez no estaba haciendo su trabajo bien. Las cosas no estaban saliendo pero el fútbol es esto y la verdad es que sinceramente noto un cambio anímico en el equipo con la llegada de Zidane para mejor". dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

"Sinceramente con unos entrenadores tienes más empatía que con otros. Yo hice mi trabajo de forma natural, intento ser muy serio y hacer lo mejor para el club, independientemente de la persona que comanda el equipo. Nunca he tenido ningún problema con Rafa, él ve el fútbol de una manera distinta a Zizou, pero los dos querían lo mejor para el club. No voy a ocultar y no me preguntes por qué, pero los jugadores sienten más empatía por Zizou. El fútbol es así", agregó.

Lo que desmintió con rotundidad el futbolista portugués es que la plantilla hiciese la cama a Benítez. "Eso nunca pasa en mi opinión. Es una cuestión de empatía, pero los jugadores no se ponen en ese escenario, por lo menos yo". "Independientemente de la empatía, tienes que ser serio en tu trabajo. Los jugadores ahora están más ilusionados y contentos con Zizou. A nivel personal estaba bien, contento haciendo mi trabajo y queriendo que el Real Madrid gane", aceptó.

Zidane, similar a Ancelotti

Para Cristiano con Zidane se produce un regreso a muchos aspectos a los que estaban acostumbrados con el italiano Carlo Ancelotti. "Zizou fue el primero en métodos de trabajo en los entrenamientos. En persona es parecida a Carlo, tranquila, seria en el trabajo y fuera es muy divertido, tiene empatía con los jugadores. Estoy muy contento, ilusionado. Es un momento interesante. Estamos bien, trabajando duro, tenemos que seguir así porque falta mucha Liga y Champions".

La ausencia de mensajes de despedida a Benítez mostró que la plantilla no tenía afinidad con su entrenador, como sí ocurrió con Ancelotti. "Es normal", excusó Cristiano. "Trabajas dos años con una persona y seis meses con Rafa. Es como con una novia, tras dos años sigues teniendo una relación más cercana pero después de seis meses es más difícil".

Terminó reflexionando sobre el cambio en la brillantez del juego del Real Madrid. "Es una cuestión de empatía con las personas, en un grupo de trabajo si no tienes alegría es difícil jugar bien. Creo que fue la situación que ha pasado". "Pienso que Rafa no ha tenido tiempo para mostrar su personalidad y adaptarla a los jugadores. Zizou lleva tiempo en la casa, nos conoce porque ha trabajado un tiempo con nosotros y sabe como lidiar con nosotros. Eso es una ventaja. Es más cercano y tiene carisma. Está siendo la clave", concluyó.