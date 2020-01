La conmovedora carta de despedida de Rafinha: "No me salen las palabras"

El hispano-brasileño Rafinha Alcántara, que hoy ha sido cedido por el Barcelona, hasta final de temporada, al Inter de Milán, ha calificado de "increíbles" los 12 años que ha pasado en el club azulgrana.

"No me salen las palabras para expresar lo que siento por el club que me formó como persona y profesional. Llegué en 2006, con 13 años. Entonces era un niño que jamás pensó vivir tantos momentos maravillosos y conseguir tantos títulos", ha manifestado en un carta publicada en su cuenta de Instagram.

El centrocampista se marcha al club italiano, que asume la totalidad de su ficha y que, al final de esta temporada, ejecutará una opción de compra por él de 35 millones más otros 3 en variables.

Rafinha ha querido valorar especialmente todos estos años de formación en el Barça: "Me han enseñado casi todo lo que sé de fútbol y he podido cumplir mis mayores sueños como canterano. Ahora ha llegado el momento de tomar otro camino en mi vida".

También se ha mostrado "eternamente agradecido a este escudo, club y aficionados", que le han "dado todo el apoyo en los momentos duros" y a sus compañeros, porque ha podido "crecer aprendiendo de ellos: gracias de todo corazón".

"Eternamente blaugrana"

"Os desearé siempre lo mejor", ha subrayado. Rafinha, de 24 años, reapareció el pasado miércoles con el conjunto azulgrana, 290 días después de sufrir una grave lesión en la rodilla izquierda. "No sabéis lo feliz que me hizo haber podido despedirme con la camiseta puesta", ha comentado al respecto.

Hoy ha pasado con éxito el reconocimiento médico en Milán y deja el Barcelona tras disputar 79 partidos, marcar 11 goles y conquistar una Liga de Campeones, dos Ligas españolas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Supercopa de Europa. "'Força Barça i eternament blaugrana' (Fuerza Barça y eternamente azulgrana)", se despide en la misiva.