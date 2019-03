El Chelsea cae ante el Crystal Palace en Stamford Bridge y sigue en crisis

Cuatro jornadas de Premier League y el Chelsea de Jose Mourinho sigue sin encontrar el camino. En esta ocasión fue el Crystal Palace, el modesto Crystal Palace, quien ha tomado Stamford Bridge para sumar tres puntos que deja a los 'blues' con solo cuatro de los doce puntos posibles en este arranque. A pesar del tanto de Falcao, los visitantes se impusieron gracias a las dianas de Sako y de ward. No levanta cabeza el equipo de Mou.

Se presentaban los 'eagles' en el coliseo londinense con dos victorias y una derrota, dispuestos a dar la sorpresa. Una sorpresa que finalmente dieron. No tardaron en avisar con gran peligro, pues Cabaye puso a prueba a Thiabut Courtois con una incursión dentro del área que no supo definir con acierto. Los de Mourinho no tenían el control del juego mientras que su rival lo hacía todo bien.

A los 65 minutos el Crystal Palace se sintió incluso más cómodo sobre el césped. Sako puso el 0-1 en el luminoso tras aprovechar un centro desde la banda izquierda que no despejó bien Azpilicueta. Tras eso, Mourinho dio entrada a un Falcao que a pesar de que no es la sombra de lo que fue, de momento claro está, sigue sabiendo lo que es marcar golazos. Un cabezazo en plancha puso la igualada. El centro, por cierto, de Pedro.

Eso sí, cuando se relamían pensando en la remontada llegó el 1-2. Fue gracias a Joel Ward, que culminó una excelente combinación entre Bolasie y Sako. Así silenció el Crystal Palace a Stamford Bridge, un estadio que no rugió de nuevo a pesar de los intentos de los suyos por empatar en un constante asedio.