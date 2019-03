Cerezo: "Lo normal es que no haya refuerzos para cubrir la baja de Tiago"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, señaló que "lo normal" es que el club no fiche a ningún jugador para cubrir la baja del portugués Tiago Mendes, que estará tres o cuatro meses sin jugar por una fractura en la tibia.

"No se cierra la puerta a nada porque puede pasar cualquier cosa, pero lo normal es que no haya ningún refuerzo", dijo Cerezo en Lisboa, donde el Atlético se juega hoy la primera plaza del grupo C en Liga de Campeones en el estadio del Benfica.

Sin refuerzos en invierno

Preguntado por un posible sustituto para el medio portugués, el presidente del Atlético aseguró que tienen "una magnífica plantilla" y que cualquiera de los jugadores del equipo está capacitado para cubrir "muy bien" la baja de Tiago.

"Tiago se recupera bien, va a ser una recuperación un poco larga pero esperemos que se recupere perfectamente para que dentro de poco pueda estar en los estadios luciendo la camiseta del Atlético de Madrid", confió. Cerezo aseguró que el equipo no tiene ningún problema en volver al Estadio de La Luz, donde en mayo de 2014 perdió la final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid.

"La vida sigue, el fútbol sigue (..) Aquí indiscutiblemente perdimos la gran oportunidad de ser campeones pero eso no quita que cuando volvamos a Lisboa, volvamos al mismo hotel y a los mismos sitios, porque tampoco nos fue tan mal", explicó.

Viejos recuerdos

El presidente aseguró que el equipo afronta el partido con la intención de ganar para lograr la primera plaza del grupo. "Yo creo que el equipo está preparado para ganar y vamos a salir a ganar indiscutiblemente", señaló.

Confía además en que no haya ningún problema entre los aficionados durante el partido de hoy, después del incidente de las bengalas ocurrido en el encuentro disputado entre Atlético y Benfica en el Vicente Calderón. "Creo que hoy será un partido normal, por lo menos tranquilo, que se verá bien. Lo único que nos estamos jugando es la primera plaza porque los dos estamos clasificados", concluyó.