Casillas: "Ganará la Champions el que menos errores tenga; sería bonito que lo hiciera el Madrid"

El guardameta del Oporto Iker Casillas señaló que el trabajo de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid es "parte importante" de la remontada de los blancos en Liga y de alcanzar la final de la Champions, en Milán. "Estamos hablando de un Real Madrid en el que poca gente confiaba en cómo está acabando. Parte del éxito es del entrenador y es parte importante de esa remontada y de llegar al final de esa manera", declaró Casillas en un acto publicitario.

El meta deseó a su exequipo un "final feliz" en los dos próximos partidos ante el Granada, en Liga, y el Atlético de Madrid, en Champions. "Si puede ser feliz esta semana mejor. Y si no, en la final de la Champions para que se pueda repetir como en Lisboa", resaltó.

Cuestionado por las primas a terceros en el tramo final de Liga, Casillas confesó que, durante su experiencia, "nunca las ha visto". "Todo el mundo tiene que ser profesional y salir a ganar. El Granada y el Deportivo se han ganado el derecho a tener una fiesta en el último partido y que mejor manera de recibir a los grandes", añadió.

El meta recordó las dos ligas perdidas por el Real Madrid en Tenerife y el posible paralelismo en Granada, aunque recordó que el Barcelona "depende de sí mismo". "Cada partido puede ser intenso y difícil y hemos visto ejemplos como el de la liga holandesa", recordó al hilo del empate del Ajax que le condenó a perder el título a costa del PSV Eindhoven.

"Quiero que el Madrid gane la Champions, lógicamente"

En cuanto a la final de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, el guardameta señaló que no le "llama mucho" elegir un favorito. "El que menos errores tenga va a ser campeón de Europa. No me decanto con ninguno. Si me preguntas qué quiero, quiero que gane el Real Madrid y sería bonito. El Atlético también tendrá ganas de quitarse la espinita y ganar el título", agregó.

"Tengo recuerdos muy bonitos de Lisboa. Me tocó levantar la copa y era un sueño que tenía. Había ganado otras Champions, pero era otro momento entonces, en 2014 era uno de los responsables del vestuario. A pesar del sufrimiento, esto hizo que fuera mayor el logro", rememoró con respecto a la final de Lisboa ante los colchoneros.

En relación a la despedida en la última jornada de su excompañero Álvaro Arbeloa y las posibles diferencias con la suya, Casillas comentó que él ya tuvo la despedida "que quería tener" y que por ello no tiene "ninguna queja". "Me parece bien que Arbeloa tenga esa despedida y lo merece. Es bonito de cara a la gente y seguidores, eso es bueno por parte del club. Me parece una despedida muy buena", valoró.

Selección: "Primero hay que entrar en la lista..."

Preguntado por la selección y la futura convocatoria de Vicente Del Bosque, el de Móstoles avisó que primero "hay que entrar en ella y que no haya infortunios" en cuanto a las lesiones. "Si voy hay que entrenar, estar con alegría... lo que he hecho en los últimos dieciséis años", atestiguó.

"Hemos venido jugando tanto David De Gea, Kiko Casilla en su día, Sergio Rico y yo. El míster te conoce, pero esto cambia constantemente y me gusta estar tranquilo", analizó. "Ahora tengo el último partido de liga en Boavista, luego la final de Copa y la semana que viene estaremos pendiente de la lista para ver los 23 de la Eurocopa. Estoy con ilusión y ganas de ganar la tercera Eurocopa seguida y la cuarta en total", subrayó.

Con la tercera plaza asegurada para el Oporto en liga, Casillas encara la posibilidad de ganar su primer título en Portugal con la disputa de la final de Copa. "Ha sido un año con muchos cambios y en Navidad se mudaron varios jugadores y el entrenador. A raíz de enero, el equipo empezó a entrar en dos o tres semanas sin entrenador fijo y eso nos ha pasado factura", reconoció.

"Sporting y Benfica han hecho una temporada muy buena y nosotros no hemos estado a al altura. Hay ganas de coger el título de Copa, que es un trofeo importante para nosotros de cara a la temporada que viene. Me voy a quedar en Oporto hasta 2018, estoy a gusto y feliz, cerca de casa", señaló.

"Soy muy autocrítico y tengo que hacer las cosas mejor"

"Soy muy autocrítico, puedo hacer las cosas mejor y tengo que hacerlo mejor. No me ha gustado en líneas generales la temporada estando a 14 puntos de Benfica y a nivel personal no me siento a gusto con mi rendimiento. Es un cambio de vida y todo el mundo tiene que tener un acoplamiento. La temporada que viene prometo que estaré mejor que esta", agregó al respecto.

Casillas abandonó el Real Madrid el pasado verano rumbo a Oporto, en una marcha que podría relatar con la escritura de un libro. "Cuando he salido del Madrid pasan los días, las horas y te entra melanconlía. Nunca pensabas que iba a llegar ese momento. Cuando esté mas tranquilo y no sea tan mediático, si algún día quiero llamar la atención, haré el libro", zanjó.