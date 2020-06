La carta de despedida de Mbappé a los aficionados del Mónaco

Mbappé ha querido despedirse del Mónaco y de su afición a través de una carta en las redes sociales.

"A la afición. Estoy muy agradecido por todo el amor que me habéis dado durante este tiempo juntos. Sé que algunos no entienden mi elección y un sentimiento de ira nacerá en todos vosotros, lo entiendo. También entiendo algunos silbidos durante mis últimos partidos aquí, por la información falsa que circuló en la 'telenovela Mbappé'. Yo no he cambiado, mi entorno no ha cambiado, nuestros valores siguen siendo los mismos: la humildad, la sencillez y el respeto. Pero una cosa es cierta: Podréis enfadaros, odiarme o silbarme, pero no podréis evitar que os ame".

"Al Mónaco. Si estoy aquí, es gracias a ti. Son mis compañeros de equipo los que me obligaron a jugar todos los días y a agradecerme. Gracias al personal que me hizo avanzar y lograr algunos de mis objetivos. Gracias Vadim, un gran presidente pero un hombre aún más grande. El deporte mide el valor humano en milímetros y centésimas. Señor Presidente, gracias por escuchar y apoyarme durante mi período profesional. Siempre has creído en mí y me has animado. Sin ti, el Mónaco no sería lo que es hoy, un gran club".