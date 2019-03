Cardenal califica de "desafortunado" el tuit del Barça felicitando a Carles Puigdemont

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, ha tildado de "desafortunado" el tuit publicado por el FC Barcelona felicitando al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque, según él, "no representa" a la mayoría de los socios del club azulgrana ni concuerda con las declaraciones de su presidente, Josep María Bartomeu.

"Pienso que es un tuit que no representa a la mayoría de los socios del FC Barcelona. Para más de la mitad de los que acudieron a las elecciones no se abre una etapa 'histórica' e 'ilusionante'. Es muy desafortunado por partidista y no representa lo que el presidente del FC Barcelona ha exigido, que se permita a su club estar fuera del ámbito político", dijo.

Tras presidir el acto de despedida a los 'Hispanos' en el CSD antes de su viaje al Europeo de balonmano de Polonia, Cardenal señaló que el deporte "es algo que no se debe mezclar con la política". "Es algo desafortunado. Y que yo sepa Cataluña pertenece a un país que es España", subrayó.

"Felicidades, presidente Puigdemont. Que el acierto os acompañe en esta etapa histórica y apasionante que hoy inicia nuestro país, Catalunya", publicó el club azulgrana en su cuenta oficial en la red social.