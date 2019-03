El Cádiz ya ha presentado la denuncia por la alineación indebida del Real Madrid

El Cádiz ha presentado este jueves la denuncia sobre la alineación indebida del jugador del Real Madrid, Denis Cherishev, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Cádiz (1-3), disputado este miércoles en el Ramón de Carranza, según han confirmado fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, en un comunicado, el club cadista ha informado de que esta misma mañana ha recibido una "comunicación por parte de la RFEF, donde se acepta dicho escrito" y se "da un plazo" al Real Madrid "para que presente las alegaciones que estime oportunas". También "se han reclamado diferentes informes que confirmen que existió dicha infracción", indica en su nota el Cádiz.

La presentación de este recurso fue acordada "por unanimidad", según recuerda el club amarillo, en una reunión extraordinaria del consejo de administración de la entidad celebrada minutos después de finalizar este partido, en el que el Real Madrid ganó 1-3. El Cádiz ha mostrado de nuevo su "máximo respeto al Real Madrid y a los madridistas", y ha anunciado que ninguno de sus dirigentes hará "ningún tipo de declaraciones hasta que haya un pronunciamiento oficial por parte del juez único de Competición, que dictamine la magnitud de lo sucedido".

El club andaluz, que anunció que iba a presentar "con dolor" esta denuncia, tenía de plazo hasta las 14:00 horas de este jueves para presentarla en la RFEF. El Juez Único del Comité de Competición, Francisco Rubio Sánchez, fallará sobre esta alineación indebida este viernes "antes de las 14:00 horas", apuntaron las mismas fuentes "La situación requería una decisión rápida. En reunión con el Consejo de Administración ha decidido reclamar la alineación indebida del Real Madrid. Hemos decidido hacerlo con dolor en el corazón porque es un club amigo, pero es una decisión tomada por unanimidad del Consejo", dijo Vizcaíno en rueda de prensa.

Ahora se abre el plazo para que el Real Madrid presente, hasta las 12:00 horas de este viernes, las alegaciones que considere oportunas para tratar de justificar la alineación por Rafa Benítez del jugador ruso, autor del primer tanto del encuentro y que fue sustituido a principios de la segunda parte como "acto de buena fe".

El Director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño, esgrimió anoche que a la entidad no se le notificó la sanción. "No hemos recibido ninguna notificación por parte de la Federación ni del Villarreal y al jugador tampoco se le notificó esta circunstancia", señaló. Butragueño señaló que en el Real Madrid iban a "esperar acontecimientos" y que el artículo 41 del Código Disciplinario de la RFEF señala que la posible sanción "no tendrá efecto si el interesado no es notificado personalmente". "Y al jugador no se le había notificado. Por eso Cheryshev juega", argumentó.

"He hablado esta noche con la Federación y a ver qué sucede en las próximas horas. El viernes fallará y nuestros servicios jurídicos también tendrán algo qué decir. Poco más podemos decir nosotros, contar la verdad de lo que ha sucedido, ser cautos y prudentes. En el club hemos hablado durante la noche con todos los responsables y no hay constancia", comentó el exjugador blanco.

