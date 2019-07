Neymar

"Sabemos que él quiere irse del PSG, lo sabemos, pero también que el PSG no quiere que se vaya. No hay caso".

¿Es mejor Dembelé que Neymar?

"Sí, es un joven talentoso, diferente a los que hay en el mundo del fútbol. Es una figura del fútbol actual. Tiene futuro y lo queremos en el Barça".

Griezmann

Las situaciones son distintas de un año a otro. Eso no quiere decir que venga. Hay interés, sí. Otra cosa es que venga. Además, afirmó que ayer hubo reunión entre Óscar Grau y Miguel Ángel Gil y hablaron del tema. "No puedo decir nada más", ha manifestado Bartomeu.

Coutinho

"Hicimos una apuesta muy fuerte. Es un jugador fundamental, también para Valverde".

La vuelta de Víctor Valdés

"Hablé con Valdés hace unos días. Me dijo: Presi, no es hora de que vuelva a casa. Le dije que me dejara unos días. Alguna propuesta le haremos en los próximos días".

De Ligt

"Yo dije que sabía dónde jugaría la próxima temporada. Lo sigo sabiendo, pero no puedo decir nada más".