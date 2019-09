El contrato de Leo Messi con el FC Barcelona tiene varias cláusulas que han sorprendido a toda la comunidad futbolística. Los principales rumores lo ha desatado la posibilidad de romper el contrato y desvincularse del equipo catalán a partir del próximo enero.

El presidente del conjunto 'blaugrana' ha salido para confirmar dicha cláusula: "Messi tiene un contrato por cuatro años y en el último año (2020-2021), antes de comenzar la temporada, puede dejar el Barça".

A pesar de ello, desmiente totalmente la posibilidad de una salida inminente del rosarino. "Pero no me preocupa, él es muy culé y no tengo ninguna duda de que Leo seguirá jugando en el Barça muchos años, no solamente hasta 2021", cierra el mandatario culé.

Otra persona del circulo cercano de Lionel Messi que también ha salido para hablar sobre este caso es Gerard Piqué. "Yo ya sabía que Messi se puede ir gratis al final de cada temporada. Sabemos el compromiso que tiene Leo con el Barça y no me preocupa para nada. Se ha ganado poder decidir su futuro", explicó el defensa en una declaraciones a la cadena Ser.