Bartomeu: "Messi no tiene nada que ver con los papeles de Panamá"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este martes que Leo Messi no tiene "nada que ver" con los 'Papeles de Panamá' y ha reiterado que creen en el argentino y en su familia, secundando de nuevo el comunicado emitido por la familia del '10' en el que negaban haber creado una sociedad dirigida a un entramado de fraude fiscal.

"Messi está bien. El comunicado que hizo la familia de Messi deja a todo el mundo tranquilo de que Leo Messi no tiene nada que ver con todo lo que está ocurriendo en Panamá", aseguró a los medios en la comida de directivas antes del partido contra el Atlético de Madrid.

Por otro lado, reiteró que Neymar no está en venta. "No se vende, lo he dicho muchas veces", zanjó. Hoy es un partido muy importante, el objetivo es llegar a semifinales y tenemos confianza en nuestros jugadores, que van a hacer lo de siempre, salir a ganar", señaló además sobre el partido de ida de los cuartos de final de la 'Champions'.