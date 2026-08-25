Luis de la Fuente y los pitos en San Mamés: "Siento pena, así de claro"

Luis de la Fuente, seleccionador de la actual campeona de Europa y del Mundo, ha ofrecido una entrevista al programa '25 horas' de Radio Nacional de España en la que ha asegurado sentir "pena" por los pitos que se escucharon en San Mamés el pasado sábado antes del partido ante el Sevilla en el homenaje a Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón, los tres jugadores del Athletic que se proclamaron campeones del Mundial 2026 el pasado 19 de julio ante Argentina.

"Siento pena, así de claro, porque creo que es muy importante. He sido jugador del Athletic, he estado 18 años en esa casa, soy del Athletic y lograr el hito de ser campeones del mundo no hay mayor para unos deportistas, para un club y para unos futbolistas que están formados en Lezama, en Vizcaya", indicó el de Haro.

"El fútbol es espectáculo, es unión y el respeto no se puede perder nunca. Si todos partimos desde la base del respeto, la convivencia va a ser fácil", opinó Luis de la Fuente.

"Es algo intolerable e inadmisible. Nuestros jugadores fueron las víctimas"

El actual seleccionador español también se refirió a la tangana posterior al pitido final del duelo ante Argentina, unos hechos por los que la FIFA ha impuesto una sanción de diez partidos a Leandro Paredes, siete a Nahuel Molina, tres al técnico Roberto Ayala y uno a Thiago Almada, por parte de Argentina, y otro a Gavi.

"Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de 2.000 millones de personas. Es algo intolerable e inadmisible. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones", aclaró Luis de la Fuente.

El seleccionador español también opinó por la complicada situación que se vive en Ceuta, después de que miles de inmigrantes entraran de forma ilegal en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.

"Lo primero es que con los ceutíes siempre. ¿Hay que normalizar y dar soluciones? Por supuesto. Los primeros que tienen que recuperar sus vidas son los ceutíes, que han visto, de una manera u otra, cortada esa normalidad...", indicó Luis de la Fuente.

De la Fuente apuesta por la final del Mundial 2030 en España

Por último, el entrenador riojano defendió que la final del Mundial 2030 se debe celebrar en España.

"No sé lo que mueve para tomar una decisión u otra. Pero no hay ninguna oferta mejor, en todos los sentidos, que España. Defiendo la propuesta de jugar la final en España", concluyó Luis de la Fuente.