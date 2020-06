El Barcelona se deja media liga en Balaídos tras un gol de Iago Aspas al filo del descuento

Al Barcelona no le valía otra cosa que no fuera la victoria en Balaídos para seguir en la pelea de la Liga Santander con el Real Madrid, y no la consiguió.

El partido comenzó con claro dominio del Barça, aunque sin generar prácticamente acciones de peligro hasta el minuto 20. Una genialidad de Leo Messi permitió a Luis Suárez romper su sequía goleadora tras su lesión y poner por delante a los visitantes.

Los de Setién se ponían en ventaja y parecían haber hecho lo más difícil, llegar al descanso con ventaja en el marcador. Tras la reanudación, el Celta comenzó a crecer. Cada vez llegaban con más peligro a la meta defendida por Ter Stegen, que iba poco a poco convirtiéndose en un de los héroes del partido.

El Celta buscaba el gol y lo encontró en el minuto 50. Smolov fue el autor del gol local, que ponía de nuevo las tablas en el marcador. Al Barça le tocaba de nuevo remar. Cuando las prisas comenzaban a estar presentes entre los jugadores culés, volvió a aparecer Luis Suárez.

El uruguayo anotó su segundo gol del partido y le dio ventaja de nuevo al Barça, pero el partido no estaba cerrado ni mucho menos. La insistencia del Celta acabó con premio para los locales en las botas de Iago Aspas.

El delantero ejecutó de forma perfecta una falta para poner el definitivo empate en el marcador. Todavía le iba a quedar una ocasión clara para llevarse incluso los tres puntos, pero los locales no acertaron de cara a gol y el partido terminó con tablas. El Barça vuelve a empatar a domicilio y se aleja del título de liga.