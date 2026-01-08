Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Calendario oficial de octavos de Copa del Rey: Albacete - Real Madrid, Racing - Barça y Deportivo - Atlético

Ya conocemos el orden de juego de las eliminatorias de octavos del torneo del K.O. 2025-2026.

Sorteo de octavos de Copa del Rey 2025 - 2026

Sorteo de octavos de Copa del Rey 2025 - 2026EFE

La eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey entre el Racing de Santander y el Barcelona se disputará el próximo jueves 15 de enero a las 21:00 horas.

Las otras siete eliminatorias restantes se disputarán a la misma hora los días 13 y 14. No obstante, el Albacete - Real Madrid y el Deportivo de la Coruña - Atlético de Madrid se jugarán el martes 13 o miércoles 14, dependiendo de lo que ocurra este jueves en el derbi de semifinales de la Supercopa de España.

Horarios completos octavos Copa del Rey

Martes 13 enero

  • 21:00 Cultural Leonesa - Athletic Club de Bilbao
  • 21:00 Real Sociedad - Osasuna

Miércoles 14 enero

  • 21:00 Real Betis - Elche
  • 21:00 Alavés - Rayo Vallecano

Jueves 15 enero

  • 21:00 Racing Santander - Barcelona
  • 21:00 Burgos - Valencia

*Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético de Madrid se disputarán el martes 13 o miércoles 14, a las 21:00, en función de lo que ocurra en el derbi madrileño de la Supercopa de España, cuya final será el domingo 11 de enero a las 20:00 horas.

El VAR entra en acción

La gran novedad de los octavos de final es la entrada del VAR (videoarbitraje) que no ha estado presente en las rondas previas. Por otra parte, el formato sigue siendo prácticamente igual: las eliminatorias se disputan a partido único y en el campo del rival de menor categoría.

