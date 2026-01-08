Calendario oficial de octavos de Copa del Rey: Albacete - Real Madrid, Racing - Barça y Deportivo - Atlético

La eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey entre el Racing de Santander y el Barcelona se disputará el próximo jueves 15 de enero a las 21:00 horas.

Las otras siete eliminatorias restantes se disputarán a la misma hora los días 13 y 14. No obstante, el Albacete - Real Madrid y el Deportivo de la Coruña - Atlético de Madrid se jugarán el martes 13 o miércoles 14, dependiendo de lo que ocurra este jueves en el derbi de semifinales de la Supercopa de España.

Horarios completos octavos Copa del Rey

Martes 13 enero

21:00 Cultural Leonesa - Athletic Club de Bilbao

21:00 Real Sociedad - Osasuna

Miércoles 14 enero

21:00 Real Betis - Elche

21:00 Alavés - Rayo Vallecano

Jueves 15 enero

21:00 Racing Santander - Barcelona

21:00 Burgos - Valencia

*Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético de Madrid se disputarán el martes 13 o miércoles 14, a las 21:00, en función de lo que ocurra en el derbi madrileño de la Supercopa de España, cuya final será el domingo 11 de enero a las 20:00 horas.

El VAR entra en acción

La gran novedad de los octavos de final es la entrada del VAR (videoarbitraje) que no ha estado presente en las rondas previas. Por otra parte, el formato sigue siendo prácticamente igual: las eliminatorias se disputan a partido único y en el campo del rival de menor categoría.

