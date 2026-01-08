Carlos Alcaraz desata la locura en el aeropuerto de Corea del Sur antes de medirse a Sinner

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Corea del Sur para disputar el partido de exhibición ante Jannik Sinner, una cita marcada en rojo en su calendario como preparación final para el Open de Australia. El español llegó este jueves al país asiático, dos días más tarde de lo previsto inicialmente y unas horas después que el tenista italiano.

Su llegada al aeropuerto de Seúl fue todo menos discreta. Decenas de aficionados se congregaron en la terminal para intentar conseguir una fotografía o un autógrafo del número 1 del mundo, que trató de pasar desapercibido vestido completamente de negro y con gorra. Aun así, el reconocimiento fue inmediato y el recibimiento, multitudinario.

Un mes preparándose en Murcia

Alcaraz afronta esta exhibición tras cuatro semanas de preparación en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia como base de entrenamientos y ya sin Juan Carlos Ferrero en su equipo, después de anunciar su separación a mediados de diciembre. El duelo ante Sinner será su único partido antes del Open de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés.

El encuentro frente al italiano se disputará este sábado 10 de enero, exactamente una semana antes del inicio del torneo australiano, que arrancará el domingo 18 de enero y se prolongará hasta el 1 de febrero. Tras la exhibición, el murciano viajará directamente de Corea a Melbourne y, en caso de alcanzar la final, no regresaría a España hasta el 2 de febrero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.