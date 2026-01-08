Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Kevin Keegan, diagnosticado de cáncer a sus 74 años

El doble Balón de Oro y exseleccionador inglés fue diagnosticado en un chequeo médico y será operado.

El entrenadorr Kevin Keegan (I) en foto de archivo

Kevin Keegan, una de las grandes figuras del fútbol británico y ganador en dos ocasiones del Balón de Oro, padece un cáncer y deberá pasar por el quirófano, según ha confirmado su familia.

El diagnóstico se produjo durante una revisión hospitalaria motivada por unos "síntomas abdominales", momento en el que los médicos detectaron la enfermedad.

Será operado

La familia explicó que Keegan será intervenido próximamente y agradeció la atención recibida por el personal sanitario.

"Kevin está muy agradecido al equipo médico por su intervención y por los cuidados que está recibiendo. Durante este tiempo tan difícil, la familia pide privacidad y no hará más comentarios al respecto", señalaron.

Leyenda del Liverpool

Keegan, de 73 años, es una figura capital en la historia del fútbol inglés. Su carrera profesional comenzó en el Scunthorpe United en 1968, antes de convertirse en una estrella en el Liverpool, club con el que disputó 230 partidos y marcó 68 goles.

En Anfield ganó tres ligas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA, formando parte de una de las etapas más brillantes del conjunto red.

Tras siete temporadas en Liverpool, el delantero dio el salto al fútbol alemán para jugar en el Hamburgo, donde conquistó una Bundesliga y alcanzó una final de la Copa de Europa. Después militó en el Southampton y el Newcastle United, antes de poner fin a su carrera como futbolista en el Blacktown City.

A nivel individual, Keegan fue reconocido como el mejor jugador de Europa en 1978 y 1979, al conquistar dos Balones de Oro consecutivos, un logro reservado a muy pocos futbolistas.

Carrera como técnico

Ya como entrenador, dirigió al Newcastle United -con el que logró el título de la First Division en 1993-, además de pasar por el Fulham y el Manchester City, y ejercer brevemente como seleccionador de Inglaterra.

Ahora, el exfutbolista se enfrenta a uno de los partidos más difíciles de su vida, arropado por su familia y con el apoyo del mundo del fútbol, que permanece pendiente de su evolución.

