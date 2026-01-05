Muere un futbolista de 15 años tras caer a un pozo de 50 metros mientras era perseguido por unos perros

Youssef Khachroub, joven futbolista francés de 15 años, fue encontrado muerto la semana pasada en un pozo de 50 metros de profundidad en Marruecos, donde se encontraba de vacaciones junto a su familia. El joven jugador, tal y como explicó su padre, cayó al pozo mientras intentaba huir de una jauría de perros en plena oscuridad. Sucedió en Nochevieja.

Tenía pánico a los perros

Khachroub, jugador base del equipo FC Mougins, estaba pasando unos días de relax junto a su familia en el complejo Marrakech Golf City. El mismo día 31 de diciembre decidió salir a correr un rato cuando ya había caído la tarde.

Huyó de la jauría y cayó en un pozo en plena oscuridad

Su padre informó que el menor de edad tenía pánico a los perros y después de que este desapareciera sobre las 19h de la tarde, su cuerpo fue encontrado horas después en el fondo de un pozo con 50 metros de profundidad, lugar al que cayó en plena oscuridad después de intentar escapar de los caninos, siempre según su padre.

La familia denunciará a los responsables de las obras

Este mostró su enfado con el hecho de que el pozo careciera de señalización y protección, hecho que ha provocado la denuncia de la familia a los responsables del área residencial y de las obras del lugar.

Su equipo, el FC Mougins, informó de la tragedia el pasado viernes en sus redes sociales.

"Murió en circunstancias dramáticas"

"Lamentamos con gran tristeza la trágica desaparición de Yousri, jugador U16 R2. Todo el club - sus presidentes, gerentes, educadores, voluntarios, jugadores y familias - están profundamente sorprendido y devastado por esta noticia.

Yousri, que nació en 2010, perdió la vida en circunstancias dramáticas mientras estaba de vacaciones en Marruecos, mientras corría como parte de su estado físico. Este drama injusto nos ha dejado sin palabras. Más allá del jugador, queremos saludar especialmente al adolescente: un chico encantador y entrañable, apreciado por todos, cuya presencia importaba diariamente. Su sonrisa, bondad y espíritu permanecerán grabados en la memoria del FC Mougins.

Entrenado a una edad temprana - de U6 a U7 en el Stade Laurentin (Saint-Laurent-du-Var), luego de U8 a U13 en OGC Niza - Yousri se unió al FC Mougins en U14 durante la temporada 2023. Este año vivió su tercera temporada bajo nuestros colores. Había podido encontrar todo su lugar, establecer fuertes conexiones con sus compañeros de equipo, y ganar la estima de sus educadores y de toda la gente que lo acompañaba.

En este momento de dolor, el FC Mougins envía sus más sinceras condolencias a su familia, familiares y a todos aquellos que lo querían. El club los apoya y comparte su dolor. Descansa en paz Yousri".

En relación a esta muerte está un hecho no relacionado pero que sí es importante destacar, y no es otro que los rumores y acusaciones sobre la presunta matanza de perros que estaría llevando a cabo Marruecos de cara al próximo Mundial de Fútbol 2030.

¿Matanza de perros en Marruecos de cara al Mundial 2030?

Es más, hace justo un año, la fallecida activista Jane Goodall escribió a la asociación internacional de fútbol exigiendo una acción inmediata y acusando a la organización de hacer la vista gorda ante lo que ella llama "un horrible acto de barbarie". Al parecer, agentes de las autoridades estarían matando a estos animales en una brutal operación de "limpieza" para hacer que las ciudades sean más presentables para los aficionados del fútbol que las visitarán.

