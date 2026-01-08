Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona

La razón de la suplencia de Lamine Yamal: "No tiene nada que ver con una lesión"

Flick baja la euforia tras el 5-0 al Athletic en las semifinales de la Supercopa: "Es sólo un partido".

Lamine Yamal, en el partido contra el Athletic

Lamine Yamal, en el partido contra el AthleticEFE

Hansi Flick quiso frenar cualquier atisbo de euforia después del contundente 5-0 al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España y recordó que el resultado, por amplio que sea, forma parte de un proceso: "Siempre aprecio cuando jugamos como equipo, cuando jugamos el uno para el otro. Esta es la clave. Estuvimos en buenas posiciones, creamos muchas ocasiones en la primera parte y fue algo muy bonito de ver. Pero es sólo un partido", señaló en rueda de prensa.

"Tuvimos una gran mentalidad como equipo, defendimos y atacamos como equipo"

Hansi Flick

El entrenador alemán insistió en que lo más valioso del encuentro fue la actitud colectiva: "Valoro mucho lo que hemos hecho hoy. Tuvimos una gran mentalidad como equipo, defendimos y atacamos como equipo", subrayó, poniendo el foco más en las sensaciones que en el marcador.

Uno de los tramos decisivos del choque llegó con los cuatro goles anotados entre los minutos 22 y 38, una ráfaga que encarriló la eliminatoria: "Estoy feliz porque anotamos los goles muy rápido, te da confianza y podemos controlar el partido. Además, es bueno para nosotros competir de esta forma y generar esta situación", explicó Flick.

El técnico también aclaró por qué Lamine Yamal no fue titular y entró al campo ya en el tramo final, en el minuto 72. "Tuvo algunas molestias en los dos últimos días. No pudo entrenar por ello y por eso se quedó en el banquillo. No tiene nada que ver con una lesión, han sido problemas estomacales", precisó.

El futuro de Lewandowski

Por último, Flick fue preguntado por el futuro de Robert Lewandowski, que finaliza contrato al término de la temporada. El alemán se mostró satisfecho con su rendimiento: "No sé lo que va a pasar. Soy muy honesto con él también, estoy muy contento de tenerlo. Él está a un buen nivel, entrena bien y marca goles. Tenemos dos jugadores en esa posición que pueden jugar. No voy a decir que vaya a marcharse del equipo. ¿Por qué? Veremos qué pasa al final de la temporada", concluyó.

