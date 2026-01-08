Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Simeone a Vinícius: "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo"

El entrenador del Atlético de Madrid y el delantero del Real Madrid tuvieron un cruce de palabras en la semifinal de la Supercopa de España.

Simeone y Vin&iacute;cius, frente a frente en el estadio King Abdullah Sports City

Simeone y Vinícius, frente a frente en el estadio King Abdullah Sports CityEfe

La semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid se preveía caliente y así fue. Si bien es cierto que no fue ni de lejos el derbi más polémico de los últimos años, sí hubo un cruce de palabras entre Simeone y Vinícius. Todo ocurrió en la primera parte, cuando ambos estuvieron a escasos metros en la misma banda del estadio King Abdullah Sports City de Yeda.

Las cámaras de Movistar captaron el momento y las palabras del entrenador argentino a Vinícius. "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo. 'Acordate' que te va a echar. Te va a echar, 'acordate' de lo que te digo", le espetó Simeone al futbolista del Real Madrid.

El pique entre Simeone y Vinícius se reactivó en los minutos finales, cuando el brasileño fue cambiado y el delantero del Real Madrid se dirigió a la zona en al que estaba el entrenador del Atlético de Madrid. Todo acabó con amarilla para el brasileño y con Xabi Alonso llevándose a su jugador.

Simeone: "Las cosas que pasan en el campo se terminan en el campo"

El propio Simeone fue preguntado por esas palabras al finalizar la semifinal de la Supercopa de España y se limitó a decir que "las cosas que pasan en el campo se terminan en el campo".

"No tengo nada que decir. Las cosas que pasan en el campo se terminan en el campo", zanjó el argentino.

Xabi Alonso: "No todo vale"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, censuró la actitud y las palabras de Simeone hacia Vinícius, dejando claro que "no me ha gustado" y afirmando que "no todo vale".

Al final, el Real Madrid se llevó el derbi (1-2) y jugará la final de la Supercopa de España ante el Barcelona el próximo domingo.

