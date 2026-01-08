El aventurado pronóstico de Sam Querrey de cara a los grand slam en 2026: "Sinner va a ganar..."

A punto de arrancar el Open de Australia, primer grand slam de la temporada, extenistas y comentaristas han realizado sus primeras predicciones de cara al major oceánico y cómo se desarrollará la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en este 2026. El español y el italiano se han repartido los últimos ocho grand slam, lo que ha certificado que el circuito actual es cosa de dos. Novak Djokovic fue el último tenista, al margen de Sinner y Alcaraz, en alzar un grand slam: lo hizo en el US Open 2023.

El año pasado el murciano sumó su segundo Roland Garros y su segundo US Open, elevando a seis sus títulos de grand slam con tan solo 22 años. Por su parte, Sinner se llevó su segundo Open de Australia y su primer Wimbledon, lo que le coloca con cuatro títulos de grand slam. La gran pregunta que se hace todo el mundo es cuántos grand slam ganará cada uno este año o si habrá algún tenista o tenistas que puedan irrumpir en esa rivalidad que ha imperado en los grandes escenarios de la raqueta en las dos últimas temporadas. El tenista de El Palmar, actual número 1 del mundo, se ha fijado el Open de Australia como su gran objetivo de cara a 2026, siendo el único grand slam que le falta en su increíble palmarés.

Jannik Sinner, actual número 2 de la ATP, tendrá que defender su corona en Melbourne, un escenario donde ha alzado en título en los dos últimos años (2024 y 2025).

"¿Qué es más probable: que Sinner gane los cuatro o que alguien..."

El extenista Sam Querrey, que llegó a ser número 11 de la ATP en 2018, ha realizado su análisis de cara a 2026 junto a Jack Sock y John Isner en el podcast Nothing Major y ha sorprendido con su apuesta de cara a los cuatro grand slam de esta temporada.

"Mi opinión atrevida es que Sinner va a ganar los cuatro majors este año. ¿Qué es más probable: que Sinner gane los cuatro o que alguien que no sea Sinner o Alcaraz ganen uno?", apuntó el extenista californiano.

Jack Sock no lo dudó y sentenció lo siguiente: "Sinner ganando los cuatro".

Pero esa opinión no fue compartida por John Isner, quien apostó por otro tenista alzando un grand slam al margen del italiano y el español.

"Creo que, en el lado masculino, tendremos un ganador de Grand Slam que no sea ni Sinner ni Alcaraz", pronosticó el extenista estadounidense y ganador de 16 títulos individuales.

Sock: "En algún momento de este año habrá una reconexión entre Ferrero y Alcaraz"

Al margen de los pronósticos de cara a los ganadores de los grand slam en 2026, Jack Sock realizó una curiosa reflexión en la que apostó a que Alcaraz y Ferrero volverán a trabajar juntos en esta misma temporada, algo que se podría producir si el murciano, a juicio del extenista nacido en Lincoln, no revalida su corona en Roland Garros.

"Creo que, para los estándares de Alcaraz, va a haber un pequeño bajón y que en algún momento de este año habrá una reconexión entre Ferrero y Alcaraz, volviendo al box", apuntó Sock.

"Va a echar de menos tener una relación casi familiar con él... Sí, creo que volverá al equipo antes de que acabe el año... Si (Alcaraz) no gana Roland Garros, creo que (Ferrero) volverá", concluyó Jack Sock.