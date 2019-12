Barcelona - Alavés: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Liga Santander en directo

El FC Barcelona se enfrenta este sábado 21 de diciembre al Deportivo Alavés. El conjunto azulgrana recibe al equipo entrenado por el técnico vasco Asier Garitano para afrontar el partido correspondiente a la Jornada 18 del campeonato liguero. Los de Valverde se mantienen líderes de la clasificación empatados a puntos con el Real Madrid tras el empate sin goles en el Santiago Bernabeú del pasado miércoles, aunque sigue dependiendo de sí mismos para mantener el liderato.

El conjunto azulgrana recibe al Alavés como vara de medir tras un Clásico intenso, pero sin goles. El equipo entrenado por Ernesto Valverde buscará volver a la senda de la victoria tras dos empates consecutivos. Antes de la visita a Anoeta, en la que empató a dos tantos, el equipo sumaba siete victorias de corrido entre sus compromisos de Liga y Champions.

El Alavés, por el otro lado, viene de encajar un duro golpe en Copa del Rey al caer en segunda ronda por 3-1 frente al Real Jaén, equipo de tercera división. Son decimocuartos en la clasificación del torneo doméstico y estando a cinco puntos del descenso una victoria podría complicar la situación de los albiazules en la penúltima jornada de la primera vuelta.

Respecto al once, en manos de Valverde está seguir con una línea continuista tras el Clásico y apostar por Ivan Rakitic por delante de Sergio Busquets, pero, salvo sorpresa, y si no se acusa gran fatiga por parte de algunos jugadores tras el Clásico, el once será el habitual; Dembélé y Arthur siguen lesionados y no entraran ni en la convocatoria. El Deportivo Alavés sin embargo no podrá contar en el esquema inicial con el centrocampista villartero Tomás Pina por lesión.

Horario y dónde ver el partido Barcelona - Alavés en directo

El partido entre el Barcelona y el Alavés de la Liga Santander se disputará el sábado 21 de diciembre a las 16:00 horas (hora peninsular). Podrás seguir el Barcelona - Alavés en directo online a través de la web de Antena 3 Noticias.

Posibles alineaciones del partido Barcelona - Alavés

Alineación del Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Messi, Suárez y Griezmann

Alineación del Alavés: Pacheco, Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Rodrigo Ely, Rubén Duarte, Pere Pons, Manu García, Wakaso, Aleix Vidal, Burke, Lucas Pérez.