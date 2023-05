Así se gestó la campaña de Vinícius contra el racismo

Mucho antes de venir a España, Vinícius Jr ya sufría racismo en su propio país. No sabemos en qué momento la lucha contra esta lacra se convirtió en una prioridad para el extremo brasileño, pero quizá fue en agosto de 2017 durante un Botafogo vs. Flamengo. Aquel día, en el estadio Nilton Santos de Río, la familia del futbolista recibió insultos racistas en la grada y un hincha del equipo local terminó detenido. Vini tenía entonces 17 años y ya había firmado por el Real Madrid.

Han pasado casi seis años. En ese lapso de tiempo, el futbolista cambió de país y de equipo, convirtiéndose de paso en el mejor futbolista del mundo en su posición y marcando el gol de la última final de la Champions League. Sin embargo, en la civilizada Europa Vinícius sigue sufriendo un atracón de racismo. En el último episodio, con el partido detenido en Mestalla, el atacante señaló con su dedo acusador a un espectador que desde la grada Mario Kempes le había llamado "mono".

Fue el 'yo acuso' de una víctima que no se calla. La imagen dio la vuelta al mundo, pero la realización de la Liga no mostró ninguna de los aficionados. El brasileño quiere provocar un cambio y que se publique quiénes son esos racistas: quiere que el foco, que la cámara oficial del campeonato, acuse también mostrando al mundo sus caras. "¿Cuántos de estos racistas tenían nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo para hacerlo más fácil: cero", escribió en Instagram este lunes.

Vinícius, como LeBron James o Lewis Hamilton, está convencido de que puede aprovechar su posición pública privilegiada para producir un cambio. Y no va a recular: "¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no penalizan a LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbarie todos los fines de semana?". También se ha propuesto acabar con el discurso de los casos aislados: "No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)".

Sabe perfectamente de lo que habla: el racismo no cesa en la Liga y el fútbol español no consigue atajar el problema. Lo de Valencia solo es el culmen de una triste cronología desde que llegó a nuestro país. En las dos últimas temporadas, LaLiga ha puesto diez denuncias por incidentes racistas contra Vinícius; tres de ellas ya han sido archivadas y solo se conocen dos condenas. Del Camp Nou a Mestalla, pasando por Son Moix, el Metropolitano, Zorrilla, El Sadar o el Villamarín, el brasileño ha recibido insultados racistas en los cuatro puntos cardinales de la piel de toro.

No falta quien le acusa de provocador, pero la herida de Vinícius supura desde el primer día: recibió un mordisco en la cabeza en su segundo partido en España, cuando aún jugaba en el Castilla. Desde que llegó al Real Madrid, con apenas 18 años, el delantero fue humillado por algunos tertulianos televisivos y objeto de incontables memes en las redes sociales. Sin embargo, de pronto el brasileño aprendió a definir, pero también a pensar en el área. Las mofas pronto mutaron en miedo.

Los casos se han sucedido desde 2018 e incluso sus propios rivales han tratado de amedrentarle sobre el césped. Ivan Balliu, sin ir más lejos, confesó haber amenzado a Vinícius con el daño físico: "Había salido la lista de Brasil para el Mundial y quería que Vinícius lo tuviera en la cabeza", apuntó tras el partido de los blancos en Vallecas. "¡Pégale, pégale!", escuchó también que gritaba desde la banda en otra jornada Javier Aguirre, entrenador del Mallorca.

Desde la grada también es coaccionado. Un aficionado del Barça le llamó "macaco" en la banda del Camp Nou, pero la denuncia fue archivada. En Zorrilla le gritaron "negro cabrón" y "negro de mierda". También se archivó una denuncia de Movimiento contra la Intolerancia después de que unos ultras del Atleti entonasen el cántico "Vinícius, eres un mono" en los aledaños del Metropolitano. Según la Fiscalía, los gritos "duraron unos segundos". Antes del derbi de Copa del Rey apareció asimismo un muñeco con la camiseta del '20' colgado de un puente cercano a Valdebebas.

El objetivo de Vinícius está centrado en los castigos y así se lo hizo saber a Javier Tebas en su intercambio de 'tweets' tras lo cocurrido en Mestalla: "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve".

En su primer comunicado, que provocó su choque con el presidente de LaLiga, lamentaba sentirse desamparado ante los ataques recibidos en los campos de nuestro país: "Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España se conoce como país de racistas". Con todo, no falta quien intenta explicarle qué es el racismo y que España no es un país racista.

Su cruzada no va a parar aquí. Ya en enero de 2021, Vini se tatuó estos versos de 'War', la canción de Bob Marley: "Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra". Un mantra que entronca con su último mensaje en Twitter, en el que se ve a sí mismo como un mártir en potencia: "Cuenten conmigo porque los buenos son la mayoría y no voy a desistir. Tengo un propósito en la vida, y si tuviera que sufrir más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones parecidas, estoy listo y preparado".