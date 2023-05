Marcelo, Eto'o, Alves, Roberto Carlos, Iñaki Williams: otros futbolistas que han sufrido insultos racistas en España

Vinícius Jr. sufrió este domingo en Mestalla los insultos racistas de parte de la grada, un episodio que, por desgracia, no es nuevo para el jugador brasileño. La Liga ya ha denunciado en nueve ocasiones agresiones verbales al jugador del Real Madrid. Tres de esas denuncias ya han sido archivadas por la Fiscalía, cuatro están en investigación y dos han sido resueltas con retiradas de abonos y propuesta de multa de 4.000 euros.

Vinícius estallaba tras el partido en redes sociales y aseguraba que el fútbol español está a día de hoy en manos de "los racistas".

"No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas", indicaba el brasileño en sus redes sociales.

Otros jugadores que sufrieron insultos y ataques racistas

Lo cierto es que no es la primera vez que el brasileño es víctima de insultos racistas, unos insultos que en el pasado han recibido jugadores como Marcelo, Eto'o, Alves, Roberto Carlos o Iñaki Williams.

Marcelo, también en Mestalla, fue insultado llamándole "mono" o rata", mientras que Samuel Eto'o amagó con irse del campo en Zaragoza el 25 de febrero de 2006. "No juego más, no juego más", le comunicaba el jugador del Barcelona al colegiado.

A Dani Alves le lanzaron un plátano desde la grada y él respondió comiéndoselo. Ocurrió en el campo del Villarreal en abril de 2014. "Llevo once años en España y once años sufriendo la misma cosa. Al final, ya me lo tomo con humor", llegó a afirmar el lateral brasileño.

En 1997, Roberto Carlos sufrió insultos racistas en el Camp Nou. Cada vez que tocaba un balón, el público realizaba sonidos propios de un mono. El brasileño se fue de un partido en Rusia, cuando jugaba por el Anzhí, al lanzarle un plátano desde la grada.

Iñaki Williams tuvo que escuchar el "¡uh, uh, uh, uh!" en El Molinón en agosto de 2016. Competición sancionó al Sporting con el cierre parcial del sector de la grada desde el que se vertieron insultos y cánticos racistas contra el delantero del Athletic.

"Puede haber penas de prisión, evidentemente"

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, se ha mostrado hoy contundente sobre cómo se deben combatir esos insultos.

"Sí, se debe parar el partido. Parar el partido e irnos para casa. Hay que parar el partido. Hay que frenarlo. Me da igual el escudo, que sea Vinícius o Eto'o. Es muy desagradable. No lo veo en ningún otro deporte. Ni en el tenis ni en el baloncesto ni en el golf", ha explicado Xavi.

Sanciones económicas, cierres de estadios, prohibición de entrar a estadios, partidos a puerta cerrada... Las sanciones son diversas e incluso puede dictaminarse penas de cárcel. "Puede haber penas de prisión, evidentemente. También son delitos de odio. La pena más contundente es que esta gente no pueda volver a un campo de fútbol", indica Jacinto Vicente, abogado deportivo.

¿Qué ocurrirá ahora con los insultos a Vinícius en Mestalla? Esa es la gran pregunta que está por resolverse.