Así fue la reconciliación de Pepe Domingo Castaño y De la Morena: "¡Estoy muy feliz sin hablar con él!"

Tras la muerte de Pepe Domingo Castaño a los 80 años, José Ramón de la Morena ha querido recordar en Espejo Público de Antena 3 cómo fue su reconciliación con el famoso periodista, con quien estuvo un tiempo distanciado tras una pelea: "Fue una cosa que sucedió hace tiempo. Estuvimos juntos desde el año 81, que yo empecé de becario en la Ser. Él me acogió y pasamos muchísimas Nocheviejas juntos en su casa y en la mía... y una discusión de trabajo nos separó un mínimo tiempo. Después volvimos a hablar y hemos estado juntos".

"Pepe dijo que teníamos que hacerlo en terreno neutral, pero yo quise hacerlo en mi casa"

"Vino Fernando, su hermano, que era quien preparaba los caminos de Pepe: 'Tenemos que volver a comer, ¿no?'. Juanma Castaño quedó en organizarlo y Pepe dijo que teníamos que hacerlo en terreno neutral, pero yo quise hacerlo en mi casa. Vino y acabó cantando, porque Pepe en el fondo era un cantautor. Era un poeta [...] Pepe era Sabina en prosa, sabía llegarte, transmitir; cuando se ponía delante del micrófono tenía ese pellizco de genialidad", ha explicado De la Morena a Susanna Griso.

Juanma Castaño también compartió ese momento en su programa 'El partidazo' de la cadena Cope: "Yo un día cojo un AVE y me encuentro a José Ramón de la Morena y me dice: '¿Tienes que arreglarme con tu tío?'", recuerda. "'Joder macho, podías pedirme otra cosa, que Pepe es muy cabezón', le contesto... Y voy a la radio un día me lo encuentro. 'Pepe, tengo que comentarte una cosa'".

"'¡Ni hablar! ¡Imposible! ¡No tengo nada que hablar! ¡Estoy muy feliz sin hablar con José Ramón de la Morena!'", rememora Juanma Castaño que le contestó Pepe Domingo Castaño. "Yo vuelvo para mi silla y veo a Pepe que está refunfuñando en su mesa. Me levanto y le digo: 'Oye Pepe... ¿tú te imaginas que le pasa algo a José Ramón y que te quedas con el mal cuerpo de que te tendió la mano y no se la cogiste?'", le comentó entonces Juanma Castaño. "'¡Qué cabrón eres! Pues hacemos una cosa, nos vemos pero no en su casa, nos vemos en un territorio neutral. Organízalo tú'", le dijo Pepe Domingo.

No tardaron ni un minuto en arreglarlo

"Por supuesto... José Ramón de la Morena lo organizó en su casa y, por supuesto, Pepe Domingo Castaño fue a su casa. Cuando yo llegué diez minutos tarde ya estaban abrazados. Ya estaban arreglados, no tardaron ni un minuto", terminó la anécdota Juanma Castaño sobre la reconciliación de Pepe Domingo Castaño y José Ramón de la Morena.