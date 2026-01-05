Así se forjó 'Golzalo': las redes alucinan con un vídeo de Gonzalo García a los 10 años

Gonzalo García vive días de vértigo en el Real Madrid y su explosión ha servido también para rescatar una joya del pasado que explica muchas cosas de su presente.

Tras firmar un hat-trick perfecto en la goleada ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu (5-1), se ha hecho viral un vídeo de 2016 en el que el delantero madrileño, entonces un niño, dejaba entrever una madurez impropia de su edad. Aquel Gonzalo era uno de los nombres propios del Real Madrid en la Liga Promises, el prestigioso torneo sub-12 que reúne a las mejores canteras de España y parte de Europa.

Ya brilló en el Mundial de Clubes

Después de uno de los partidos de aquella edición, el atacante atendió a los medios con una naturalidad que hoy sorprende menos: "Han hecho un partidazo, hay que reconocerlo. Nos han puesto las cosas muy difíciles en los primeros minutos. Como siempre, respetando al rival, hay que ir a saludarles", decía entonces, con un tono más propio de un futbolista profesional que de un niño de apenas diez años.

Una década después, aquellas palabras han vuelto a circular con fuerza tras su irrupción definitiva en el primer equipo después de un gran Mundial de Clubes el pasado verano.

Sorprenden aquellas declaraciones suyas en La Sexta durante aquel torneo cuando fue preguntado por el rendimiento del Real Madrid: "Todos los partidos han sido buenos. Hemos trabajado en cada uno de ellos y no creo que sea el mejor, porque en todos hemos dado el máximo", respondió sin salirse de un discurso colectivo poco habitual a esa edad.

Antes de medirse al Villarreal, equipo anfitrión del torneo, Gonzalo dejaba clara la mentalidad con la que afrontaba la competición: "Aquí hemos venido a ganar, disfrutar y a luchar sobre todo". Una frase que hoy encaja a la perfección con el perfil competitivo que está mostrando en el fútbol profesional.

Elogios de Xabi Alonso

Su actuación ante el Betis no pasó desapercibida para Xabi Alonso, que no escatimó elogios tras el encuentro: "Ha sido un partido soñado para Gonzalo. Su primera temporada con el primer equipo, jugar en el Bernabéu y marcar un 'hat-trick'. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro mucho por él, por el trabajo que hace a diario, siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo del canterano del Real Madrid y los jugadores que se merecen tener esa oportunidad", aseguró el técnico en rueda de prensa.

De promesa precoz a héroe del Bernabéu, Gonzalo García confirma que, más allá del talento, llevaba años hablando y pensando como un futbolista de élite.

